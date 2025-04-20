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Самая вкусная курица по-французски — любимый рецепт

20 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Мясо по-французски с курицей — проверенный рецепт
Курица по-французски. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Мясо по-французски — это классика, которую любят за простоту и изысканный вкус. С курицей это блюдо на ужин получится таким же сочным и покорит вас с первого кусочка.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 700 г;
  • лук — 2 шт;
  • масло — 2 ст. л;
  • твердый сыр — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л;
  • сметана — 4 ст. л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп по вкусу.
  • соль, перец и специи по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кусочками толщиной 4 миллиметра. Лук очистить и нарезать полукольцами.

М'ясо по-французьки з куркою - рецепт
Подготовка филе. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления соуса натереть половину сыра, чеснок пропустить через пресс и измельчить укроп. В емкости смешать майонез, сметану, соль, перец и любимые специи, добавить натертый сыр, укроп и чеснок. Тщательно перемешать.

Курка запечена у духовці під сиром - рецепт
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму или жаростойкую сковороду смазать маслом. На дно выложить нарезанное куриное филе, посолить и поперчить, смазать соусом. На соус выложить нарезанный лук и повторить слои.

Курка по-французьки у духовці - як приготувати
Формирование запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать оставшимся тертым сыром и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Як приготувати курку по-французьки - покроковий рецепт
Курица по-французски перед запеканием. Фото: gospodynka.com.ua

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21:36 В Одессе военный на Mercedes сбил человека и скрылся с места ДТП

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