Мясо по-французски с курицей — проверенный рецепт

Курица по-французски. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо по-французски — это классика, которую любят за простоту и изысканный вкус. С курицей это блюдо на ужин получится таким же сочным и покорит вас с первого кусочка.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе — 700 г;

лук — 2 шт;

масло — 2 ст. л;

твердый сыр — 200 г;

майонез — 2 ст. л;

сметана — 4 ст. л;

чеснок — 2 зубчика;

укроп по вкусу.

соль, перец и специи по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кусочками толщиной 4 миллиметра. Лук очистить и нарезать полукольцами.

Подготовка филе. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления соуса натереть половину сыра, чеснок пропустить через пресс и измельчить укроп. В емкости смешать майонез, сметану, соль, перец и любимые специи, добавить натертый сыр, укроп и чеснок. Тщательно перемешать.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Форму или жаростойкую сковороду смазать маслом. На дно выложить нарезанное куриное филе, посолить и поперчить, смазать соусом. На соус выложить нарезанный лук и повторить слои.

Формирование запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать оставшимся тертым сыром и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Курица по-французски перед запеканием. Фото: gospodynka.com.ua

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