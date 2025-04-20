Мясо по-французски с курицей — проверенный рецепт

Самая вкусная курица по-французски — любимый рецепт
Мясо по-французски — это классика, которую любят за простоту и изысканный вкус. С курицей это блюдо на ужин получится таким же сочным и покорит вас с первого кусочка.
Рецептом поделились Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 700 г;
- лук — 2 шт;
- масло — 2 ст. л;
- твердый сыр — 200 г;
- майонез — 2 ст. л;
- сметана — 4 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп по вкусу.
- соль, перец и специи по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать кусочками толщиной 4 миллиметра. Лук очистить и нарезать полукольцами.
Для приготовления соуса натереть половину сыра, чеснок пропустить через пресс и измельчить укроп. В емкости смешать майонез, сметану, соль, перец и любимые специи, добавить натертый сыр, укроп и чеснок. Тщательно перемешать.
Форму или жаростойкую сковороду смазать маслом. На дно выложить нарезанное куриное филе, посолить и поперчить, смазать соусом. На соус выложить нарезанный лук и повторить слои.
Посыпать оставшимся тертым сыром и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
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