Котлеты по-деревенски на жареной картошке — рецепт бабушки, который не подводит

Котлеты по-деревенски по рецепту бабушки на жареной картошке
Этот рецепт котлет по-деревенски на жареной картошке — настоящее гастрономическое воспоминание из детства, когда вся семья собиралась за одним столом. Сочные котлеты из простых ингредиентов, обжаренные до золотистой корочки, подаются на нежном румяном картофеле с луком - именно так готовила моя бабушка. Блюдо получается сытным, ароматным и удивительно домашним.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — по вкусу;
- лук — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания.
Для котлет:
- мясо подмороженное — по вкусу;
- картофель — по вкусу;
- лук — по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- хлеб — замоченный в воде;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- перец красный острый — по вкусу;
- аджика — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Перекрутить через мясорубку подмороженное мясо вместе с картофелем, луком и чесноком. Отжать замоченный хлеб и добавить к фаршу. Добавить яйцо и специи. Хорошо перемешать фарш, отбивая его руками. Сформировать котлеты.
На сковороде разогреть растительное масло, обжарить котлеты на сильном огне до румяной корочки, затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить до готовности.
Картофель нарезать пластинками, обжарить на другой сковороде с растительным маслом. Добавить нарезанный полукольцами лук. После зарумянивания картофеля и лука посолить, поперчить, накрыть крышкой.
Перевернуть картофель, выложить на него готовые котлеты. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить еще 5-7 минут.
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