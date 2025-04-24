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Котлеты по-деревенски по рецепту бабушки на жареной картошке

24 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Котлеты по-деревенски на жареной картошке — рецепт бабушки, который не подводит
Котлеты по-деревенски. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт котлет по-деревенски на жареной картошке — настоящее гастрономическое воспоминание из детства, когда вся семья собиралась за одним столом. Сочные котлеты из простых ингредиентов, обжаренные до золотистой корочки, подаются на нежном румяном картофеле с луком - именно так готовила моя бабушка. Блюдо получается сытным, ароматным и удивительно домашним.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель — по вкусу;
  • лук — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Для котлет:

  • мясо подмороженное — по вкусу;
  • картофель — по вкусу;
  • лук — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу;
  • хлеб — замоченный в воде;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • перец красный острый — по вкусу;
  • аджика — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Перекрутить через мясорубку подмороженное мясо вместе с картофелем, луком и чесноком. Отжать замоченный хлеб и добавить к фаршу. Добавить яйцо и специи. Хорошо перемешать фарш, отбивая его руками. Сформировать котлеты.

котлети по-селянськи за рецептом бабусі на смаженій картоплі
Жареный картофель. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, обжарить котлеты на сильном огне до румяной корочки, затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить до готовности.

котлети по-селянськи на смаженій картоплі
Жареный картофель и котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель нарезать пластинками, обжарить на другой сковороде с растительным маслом. Добавить нарезанный полукольцами лук. После зарумянивания картофеля и лука посолить, поперчить, накрыть крышкой.

котлети по-селянськи за рецептом бабусі
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернуть картофель, выложить на него готовые котлеты. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить еще 5-7 минут.

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