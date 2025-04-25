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Жареная картошка будет с румяной корочкой — добавьте 1 ингредиент

25 апреля 2025 21:35
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что добавить к картошке для хрустящей корочки — лайфхак
Жареный картофель. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Все любят хрустящую снаружи и мягкую внутри жареную картошку, но не все знают, как правильно ее приготовить. Существует одна небольшая хитрость, которая сделает ваше блюдо идеальным.

Об этом пишет ресурс rivnepost.

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Чтобы жареная картошка имела аппетитную золотистую корочку и оставалась мягкой внутри, достаточно добавить один простой ингредиент — муку. Благодаря ей корочка формируется почти мгновенно, а кусочки сохраняют форму во время приготовления.

Для наилучшего результата перед жаркой нарезанный картофель следует хорошо просушить бумажным или обычным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. После чего добавить столовую ложку муки и хорошо перемешать, чтобы она равномерно покрыла каждый кусочек. На этом этапе также стоит добавить любимые специи.

Жарить картофель можно привычным способом, а вот солить блюдо лучше в конце приготовления. Иначе картофель пустит сок, который разрушит ту самую желанную корочку.

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