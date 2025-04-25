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Паска в електродуховці буде ідеальною — яким режим обрати

25 квітня 2025 20:10
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пекти паску в електродуховці — правильний режим та час
Паска. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Приготування ідеальної паски залежить не лише від вдалого рецепту тіста, а й від правильного випікання у духовці. Тож якщо ви випікаєте святкову випічку в електродуховці, обов'язково дотримуйтеся цих порад.

Новини.LIVE розповідає, на що варто звернути увагу.

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Температура

Температурний режим — один із ключових моментів у приготуванні випічки. Найчастіше духовку розігрівають до 160–180°C, адже саме така температура вважається оптимальною для пасок. За температури вище 180°C верх виробу може швидко підрум'янитися та навіть тріснути, тоді як всередині тісто ще не встигне пропектися. Але обов'язково враховуйте потужність та особливості вашої техніки.

Майте на увазі просте правило — чим більша паска, тим нижча повинна бути температура випікання. Невеликі пасочки добре пропікаються при 180°C, а великі краще ставити в духовку на 130–160°C.

Режим

Зазвичай, при випіканні пасок використовується режим "Верх-Низ". Однак, деякі господині наприкінці приготування також додають "Конвекцію", яка дозволяє випічці краще підрум'янитися.

Час приготування

Час випікання залежить від розміру та ваги вашого виробу:

  • до 1 кг — близько 30-40 хвилин
  • близько 1 кг — 45-50 хвилин
  • 1-1,5 кг — близько години або трохи більше
  • великі паски від 2 кг і більше — випікаються не менше 1,5 години

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати вишукану шоколадно-кавову глазур на паску.

Окрім того, дізнайтеся, що додати до тіста, щоб випічка завжди була дуже ароматною.

А також ми ділилися рецептом тіста для пасок, яке не черствіє навіть через тиждень.

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