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Випічка завжди буде ароматною — просто додайте це у тісто

24 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що додати у тісто для приємного аромату — поради пекарів
Тісто. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Деякі інгредієнти здатні перетворити навіть найпростішу випічку на витвір кулінарного мистецтва. Просто додайте їх у тісто і вони зроблять ваші булочки, кекси та печиво незабутніми.

Новини.LIVE ділиться порадами.

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Що додати у тісто для аромату

Ваніль

Класичний вибір, що ніколи не підводить. Її додають у вигляді стручків або екстракту наприкінці замісу, щоб зберегти найтонші аромати.

Цедра цитрусових

Цей інгредієнт дарує випічці легкість і свіжість. Важливо використовувати лише кольоровий шар шкірки, адже саме він містить максимум ефірних олій. Експериментуйте, додавайте цедру лимону, апельсину або лайму.

Спеції

Кардамон, кориця, мускатний горіх, сушений імбир особливо пасують до осінньої випічки — печива або пряників. Спеції краще додавати до борошна, щоб вони рівномірно "розійшлися" в тісті.

Мигдальна олія

Додайте пару крапель мигдальної олії у тісто і випічка заграє новими ароматами. Вона надасть витончений горіховий аромат, особливо в пісочному тісті.

Квіткова вода

Трояндова або апельсинова вода надають десертам вишуканого східного звучання. Але важливо не переборщити, щоб аромат не перебивав інші смаки.

Мед або кленовий сироп

Ці компоненти не лише замінюють цукор у випічці, а й дарують їй теплі карамельні ноти. Ідеально смакують в дуеті з горіхами або сухофруктами.

Трави

Свіжі трави, такі як м'ята або чебрець, — сміливе, але дуже ефектне рішення для десертів. Їх краще дрібно нарізати і ввести у тісто перед випіканням.

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І обов'язково спробуйте приготувати вишуканий сніданок з підсохлої паски від переможниці "Мастер Шеф".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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