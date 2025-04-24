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Выпечка всегда будет ароматной — просто добавьте это в тесто

24 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что добавить в тесто для приятного аромата — советы пекарей
Тесто. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Некоторые ингредиенты способны превратить даже самую простую выпечку в произведение кулинарного искусства. Просто добавьте их в тесто и они сделают ваши булочки, кексы и печенье незабываемыми.

Новини.LIVE делится советами.

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Что добавить в тесто для аромата

Ваниль

Классический выбор, который никогда не подводит. Ее добавляют в виде стручков или экстракта в конце замеса, чтобы сохранить тончайшие ароматы.

Цедра цитрусовых

Этот ингредиент дарит выпечке легкость и свежесть. Важно использовать только цветной слой кожуры, ведь именно он содержит максимум эфирных масел. Экспериментируйте, добавляйте цедру лимона, апельсина или лайма.

Специи

Кардамон, корица, мускатный орех, сушеный имбирь особенно подходят к осенней выпечке — печенью или пряникам. Специи лучше добавлять в муку, чтобы они равномерно "разошлись" в тесте.

Миндальное масло

Добавьте пару капель миндального масла в тесто и выпечка заиграет новыми ароматами. Оно придаст утонченный ореховый аромат, особенно в песочном тесте.

Цветочная вода

Розовая или апельсиновая вода придают десертам изысканное восточное звучание. Но важно не переборщить, чтобы аромат не перебивал другие вкусы.

Мед или кленовый сироп

Эти компоненты не только заменяют сахар в выпечке, но и дарят ей теплые карамельные ноты. Идеально сочетаются в дуэте с орехами или сухофруктами.

Травы

Свежие травы, такие как мята или тимьян, — смелое, но очень эффектное решение для десертов. Их лучше мелко нарезать и ввести в тесто перед выпеканием.

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00:30 Военный учет на предприятии — уведомление в ТЦК

00:17 Масштабная тревога — россияне запустили "Калибры"

00:06 В Николаеве прогремел взрыв — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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