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Якщо паска підсохла, готуйте сніданок від переможниці МастерШеф

22 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Потапці з паски на сніданок — рецепт від Валерії Матрохіної
Потапці з паски. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо великодня паска трохи підсохла, не поспішайте її викидати. З неї можна приготувати неймовірно смачний і водночас вишуканий сніданок "Потапці", який легко здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Рецептом поділилася переможниця "Мастер Шеф" Валерія Матрохіна в Instagram.

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Вам знадобиться:

  • паска;
  • молоко — 1 склянка;
  • яйця — 3 шт.;
  • кориця за бажанням;
  • рослинна олія;
  • вершкове масло;
  • заморожені ягоди — 350 г4
  • цукор — 3 ст. л.
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
  • вода — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Відрізати від паски "маківку" з глазур'ю, а решту паски порізати на товсті круглі шматки.

Потапці з черствою паскою - рецепт Матрохіної
Підготовка паски. Фото: скриншот

У ємності змішати до однорідності яйця та молоко. За бажанням можна додати корицю та трохи цукру.

Що приготувати з підсохлої паски - рецепт
Приготування кляру. Фото: скриншот

На розігріту пательню влити рослинну олію та додати шматочок вершкового масла. Занурити паску у кляр та обсмажити до золотавості з обох боків.

Потапці з підсохлої паски на сніданок - спосіб приготування
Смаження потапців. Фото: скриншот

Для приготування ягідного соусу в сотейнику змішати ягоди, крохмаль, цукор та воду. Готувати на середньому вогні до загущення, після чого дати трохи охолонути.

Поєднайте на тарілці для подачі потапці та ягідний соус. За бажанням також можна додати морозиво.

Потапці з ягідним соусом від переможниці МастерШеф
Готові потапці з ягідним соусом. Фото: скриншот

Нагадаємо, відома шефиня поділилася рецептом ніжного тірамісу з черствою паскою.

Також ми розповідали, як використати білки, що лишилися від паски, — приготуйте вишуканий десерт або легкий сніданок.

Сніданок паска десерт рецепт Мастер Шеф
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21:04 Допомога США — Зеленський зробив заяву щодо нової підтримки

20:51 Графіки відключень в Одесі — чи одесити будуть завтра зі світлом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:32 У Херсоні пролунали вибухи

20:22 ЗАЕС не буде працювати без України — Зеленський

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