Потапці з паски на сніданок — рецепт від Валерії Матрохіної

Потапці з паски. Фото: скриншот

Якщо великодня паска трохи підсохла, не поспішайте її викидати. З неї можна приготувати неймовірно смачний і водночас вишуканий сніданок "Потапці", який легко здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Рецептом поділилася переможниця "Мастер Шеф" Валерія Матрохіна в Instagram.

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Вам знадобиться:

паска;

молоко — 1 склянка;

яйця — 3 шт.;

кориця за бажанням;

рослинна олія;

вершкове масло;

заморожені ягоди — 350 г4

цукор — 3 ст. л.

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

вода — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Відрізати від паски "маківку" з глазур'ю, а решту паски порізати на товсті круглі шматки.

Підготовка паски. Фото: скриншот

У ємності змішати до однорідності яйця та молоко. За бажанням можна додати корицю та трохи цукру.

Приготування кляру. Фото: скриншот

На розігріту пательню влити рослинну олію та додати шматочок вершкового масла. Занурити паску у кляр та обсмажити до золотавості з обох боків.

Смаження потапців. Фото: скриншот

Для приготування ягідного соусу в сотейнику змішати ягоди, крохмаль, цукор та воду. Готувати на середньому вогні до загущення, після чого дати трохи охолонути.

Поєднайте на тарілці для подачі потапці та ягідний соус. За бажанням також можна додати морозиво.

Готові потапці з ягідним соусом. Фото: скриншот

Нагадаємо, відома шефиня поділилася рецептом ніжного тірамісу з черствою паскою.

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