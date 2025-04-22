Потапцы из паски на завтрак — рецепт от Валерии Матрохиной

Если паска подсохла, готовьте завтрак от победительницы МастерШеф
Если пасхальный ку лич немного подсох, не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить невероятно вкусный и одновременно изысканный завтрак "Потапцы", который легко удивит даже самых требовательных гурманов.
Рецептом поделилась победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина в Instagram.
Вам понадобится:
- паска;
- молоко — 1 стакан;
- яйца — 3 шт;
- корица по желанию;
- растительное масло;
- сливочное масло;
- замороженные ягоды — 350 г4
- сахар — 3 ст. л.
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- вода — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Отрезать от паски "макушку" с глазурью, а остальную часть порезать на толстые круглые куски.
В емкости смешать до однородности яйца и молоко. По желанию можно добавить корицу и немного сахара.
На разогретую сковороду влить растительное масло и добавить кусочек сливочного масла. Обмакнуть паску в кляре и обжарить до золотистости с обеих сторон.
Для приготовления ягодного соуса в сотейнике смешать ягоды, крахмал, сахар и воду. Готовить на среднем огне до загустения, после чего дать немного остыть.
Соедините на тарелке для подачи потапцы и ягодный соус. По желанию также можно добавить мороженое.
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