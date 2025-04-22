Потапцы из паски на завтрак — рецепт от Валерии Матрохиной

Потапцы из паски. Фото: скриншот

Если пасхальный ку лич немного подсох, не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить невероятно вкусный и одновременно изысканный завтрак "Потапцы", который легко удивит даже самых требовательных гурманов.

Рецептом поделилась победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина в Instagram.

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Вам понадобится:

паска;

молоко — 1 стакан;

яйца — 3 шт;

корица по желанию;

растительное масло;

сливочное масло;

замороженные ягоды — 350 г4

сахар — 3 ст. л.

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

вода — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Отрезать от паски "макушку" с глазурью, а остальную часть порезать на толстые круглые куски.

Подготовка паски. Фото: скриншот

В емкости смешать до однородности яйца и молоко. По желанию можно добавить корицу и немного сахара.

Приготовление кляра. Фото: скриншот

На разогретую сковороду влить растительное масло и добавить кусочек сливочного масла. Обмакнуть паску в кляре и обжарить до золотистости с обеих сторон.

Приготовление потапцов. Фото: скриншот

Для приготовления ягодного соуса в сотейнике смешать ягоды, крахмал, сахар и воду. Готовить на среднем огне до загустения, после чего дать немного остыть.

Соедините на тарелке для подачи потапцы и ягодный соус. По желанию также можно добавить мороженое.

Готовые потапцы с ягодным соусом. Фото: скриншот

Напомним, известный шеф-повар поделилась рецептом нежного тирамису с черствой паской.

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