Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Если паска подсохла, готовьте завтрак от победительницы МастерШеф arrow

Если паска подсохла, готовьте завтрак от победительницы МастерШеф

22 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Потапцы из паски на завтрак — рецепт от Валерии Матрохиной
Потапцы из паски. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если пасхальный ку лич немного подсох, не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить невероятно вкусный и одновременно изысканный завтрак "Потапцы", который легко удивит даже самых требовательных гурманов.

Рецептом поделилась победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • паска;
  • молоко — 1 стакан;
  • яйца — 3 шт;
  • корица по желанию;
  • растительное масло;
  • сливочное масло;
  • замороженные ягоды — 350 г4
  • сахар — 3 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • вода — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Отрезать от паски "макушку" с глазурью, а остальную часть порезать на толстые круглые куски.

Потапці з черствою паскою - рецепт Матрохіної
Подготовка паски. Фото: скриншот

В емкости смешать до однородности яйца и молоко. По желанию можно добавить корицу и немного сахара.

Що приготувати з підсохлої паски - рецепт
Приготовление кляра. Фото: скриншот

На разогретую сковороду влить растительное масло и добавить кусочек сливочного масла. Обмакнуть паску в кляре и обжарить до золотистости с обеих сторон.

Потапці з підсохлої паски на сніданок - спосіб приготування
Приготовление потапцов. Фото: скриншот

Для приготовления ягодного соуса в сотейнике смешать ягоды, крахмал, сахар и воду. Готовить на среднем огне до загустения, после чего дать немного остыть.

Соедините на тарелке для подачи потапцы и ягодный соус. По желанию также можно добавить мороженое.

Потапці з ягідним соусом від переможниці МастерШеф
Готовые потапцы с ягодным соусом. Фото: скриншот

Напомним, известный шеф-повар поделилась рецептом нежного тирамису с черствой паской.

Также мы рассказывали, как использовать белки, оставшиеся от паски, — приготовьте изысканный десерт или легкий завтрак.

Завтрак кулич десерт рецепт Мастер Шеф
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:36 В Харькове прогремел взрыв

21:33 Лидер сборной Украины не хочет оставаться в Шахтере

21:04 Помощь США — Зеленский сделал заявление про новую поддержку

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли одесситы завтра со светом

20:32 В Херсоне прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский

Text

20:21 Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

20:12 Мобилизационный возраст в Украине — все нюансы в 2025 году

20:10 Отказ от территорий — Зеленский сказал, были ли предложения

20:08 Дизайн интерьера — почему гостиная Эммы Робертс стала идеальной

21:36 В Харькове прогремел взрыв

21:33 Лидер сборной Украины не хочет оставаться в Шахтере

21:04 Помощь США — Зеленский сделал заявление про новую поддержку

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли одесситы завтра со светом

20:32 В Херсоне прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский

20:12 Мобилизационный возраст в Украине — все нюансы в 2025 году

20:10 Отказ от территорий — Зеленский сказал, были ли предложения

20:08 Дизайн интерьера — почему гостиная Эммы Робертс стала идеальной

20:06 Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности