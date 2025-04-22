Тирамісу з черствої паски — авторський рецепт від шеф-кухаря

Десерт Тирамісу. Фото: Freepik

Якщо залишилася черства паска, не поспішайте її викидати. Шеф-кухарі знають, як перетворити залишки святкової випічки на вишуканий десерт. Тирамісу з ніжним кремом, ароматною кавою та легким натяком на алкоголь — це ідеальне поєднання смаків, яке здивує навіть вибагливих гостей.

Рецепт опублікувала шеф-кухар Валентина Кущ на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

паска — 400 г;

маскарпоне — 250 г;

вершки 33% — 200 г;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 50 г;

кава (еспресо) — 4 порції;

алкоголь — за бажанням (до кави);

какао — для посипання.

Спосіб приготування

Нарізати паску скибочками завтовшки приблизно з палець. За бажанням підсушити в духовці до легкої хрусткої скоринки.

Нарізана паска. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Приготувати крем: жовтки з’єднати з цукром і поставити на водяну баню. Постійно збивати, поки маса не стане світлою, пишною, а цукор — повністю не розчиниться. Зняти з вогню й продовжити збивати ще 2–3 хвилини.

Приготування крема. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Додати маскарпоне та акуратно перемішати до однорідності. Окремо збити вершки до м’яких піків і вмішати в кремову масу. Консистенція повинна бути густою, але не надто стабільною.

Крем з маскарпоне. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Швидко занурити скибочки паски в еспресо (можна додати трохи алкоголю) і викласти перший шар у форму. Покрити половиною крему, присипати какао. Повторити шари, завершити кремом і щедро посипати какао зверху.

Турамісу з какао. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Поставити в холодильник щонайменше на 1 годину, а краще на 3–4 години. Подавати охолодженим.



Нагадаємо, ми розповідали, скільки яєць обов'язково має бути у великодньому кошику.

А раніше ділилися корисними порадами, що робити, щоб паска довше була м'якою.

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