Як правильно зберігати варені яйця на Великдень

Великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

Крашанки є традиційними на Великдень. Однак варто знати терміни зберігання варених яєць, аби безпечно їх споживати.

Новини.LIVE розповідають, як довго можна зберігати великодні яйця.

Реклама

Читайте також:

Зберігання яєць

Крашанки — це великодні яйця, які варять і фарбують у різні кольори, найчастіше в червоний, що уособлює жертовність і воскресіння. Серед інших популярних кольорів — жовтий, зелений та синій.

Реклама

Їх традиційно готують до свята, використовуючи барвники, зокрема лушпиння цибулі, і дарують як символ оновлення та життя.

А писанки — це яйця з візерунками, які наносять воском і фарбують у декілька етапів. Зазвичай їх не їдять, а дарують, зберігають або колекціонують.

Реклама

Оптимальний і найнадійніший спосіб зберігання крашанок — це холодильник при температурі не вище +4°C. Варені яйця в непошкодженій шкаралупі залишаються придатними до вживання протягом тижня після варіння.

Термін зберігання залежить від їхнього стану:

Реклама

зварене на м’яко — до 2 діб;

зварене вкруту, але тріснуте — до 3 діб;

зварене вкруту та очищене — до 3 діб;

зварене вкруту й ціле — до 10-14 діб.

Нагадаємо, до України 20 квітня прибув Благодатний вогонь, який першими отримали прикордонники.

А український лідер Володимир Зеленський зворушливо привітав зі святом. Він наголосив, що сьогодні особливий день.

Реклама