Как правильно хранить вареные яйца на Пасху

Пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

Крашанки являются традиционными на Пасху. Однако следует знать сроки хранения вареных яиц, чтобы безопасно их потреблять.

Новини.LIVE рассказывают, как долго можно хранить пасхальные яйца.

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Хранение яиц

Крашанки — это пасхальные яйца, которые варят и красят в разные цвета, чаще всего в красный, олицетворяющий жертвенность и воскресение. Среди других популярных цветов — желтый, зеленый и синий.

Их традиционно готовят к празднику, используя красители, в частности шелуху лука, и дарят как символ обновления и жизни.

А писанки — это яйца с узорами, которые наносят воском и красят в несколько этапов. Обычно их не едят, а дарят, хранят или коллекционируют.

Оптимальный и самый надежный способ хранения крашанок — это холодильник при температуре не выше +4°C. Вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются пригодными к употреблению в течение недели после варки.

Срок хранения зависит от их состояния:

сваренное всмятку — до 2 суток;

сваренное вкрутую, но треснувшее — до 3 суток;

сваренное вкрутую и очищенное — до 3 суток;

сваренное вкрутую и целое — до 10-14 суток.

Напомним, в Украину 20 апреля прибыл Благодатный огонь, который первыми получили пограничники.

А украинский лидер Владимир Зеленский трогательно поздравил с праздником. Он отметил, что сегодня особый день.