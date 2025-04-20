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Пасхальные яйца — как долго можно хранить для потребления

20 апреля 2025 17:43
Аркадий Пастула - Редактор
Как правильно хранить вареные яйца на Пасху
Пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Крашанки являются традиционными на Пасху. Однако следует знать сроки хранения вареных яиц, чтобы безопасно их потреблять.

Новини.LIVE рассказывают, как долго можно хранить пасхальные яйца.

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Хранение яиц

Крашанки — это пасхальные яйца, которые варят и красят в разные цвета, чаще всего в красный, олицетворяющий жертвенность и воскресение. Среди других популярных цветов — желтый, зеленый и синий.

Их традиционно готовят к празднику, используя красители, в частности шелуху лука, и дарят как символ обновления и жизни.

А писанки — это яйца с узорами, которые наносят воском и красят в несколько этапов. Обычно их не едят, а дарят, хранят или коллекционируют.

Оптимальный и самый надежный способ хранения крашанок — это холодильник при температуре не выше +4°C. Вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются пригодными к употреблению в течение недели после варки.

Срок хранения зависит от их состояния:

  • сваренное всмятку — до 2 суток;
  • сваренное вкрутую, но треснувшее — до 3 суток;
  • сваренное вкрутую и очищенное — до 3 суток;
  • сваренное вкрутую и целое — до 10-14 суток.

Напомним, в Украину 20 апреля прибыл Благодатный огонь, который первыми получили пограничники.

А украинский лидер Владимир Зеленский трогательно поздравил с праздником. Он отметил, что сегодня особый день.

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17:52 Жванецкий и декоммунизация — что говорят одесситы в соцсетях

17:43 Пасхальные яйца — как долго можно хранить для потребления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:27 ВСУ попали в засаду РФ — Зеленский о ситуации на фронте

17:18 США проведут ротацию 6 тысяч военных в Восточной Европе

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