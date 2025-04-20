Как правильно хранить вареные яйца на Пасху

Пасхальные яйца — как долго можно хранить для потребления
Крашанки являются традиционными на Пасху. Однако следует знать сроки хранения вареных яиц, чтобы безопасно их потреблять.
Новини.LIVE рассказывают, как долго можно хранить пасхальные яйца.
Хранение яиц
Крашанки — это пасхальные яйца, которые варят и красят в разные цвета, чаще всего в красный, олицетворяющий жертвенность и воскресение. Среди других популярных цветов — желтый, зеленый и синий.
Их традиционно готовят к празднику, используя красители, в частности шелуху лука, и дарят как символ обновления и жизни.
А писанки — это яйца с узорами, которые наносят воском и красят в несколько этапов. Обычно их не едят, а дарят, хранят или коллекционируют.
Оптимальный и самый надежный способ хранения крашанок — это холодильник при температуре не выше +4°C. Вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются пригодными к употреблению в течение недели после варки.
Срок хранения зависит от их состояния:
- сваренное всмятку — до 2 суток;
- сваренное вкрутую, но треснувшее — до 3 суток;
- сваренное вкрутую и очищенное — до 3 суток;
- сваренное вкрутую и целое — до 10-14 суток.
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