Як приготувати глазур на паску з білком і желатином — рецепт

Великодня паска. Фото: Freepik

Якщо ви шукаєте надійний спосіб зробити глазур для паски стійкою та блискучою, спробуйте це варіант. Глазур на желатині та яєчному білку не осипається, не липне та має гарний вигляд.

Рецептом поділилися "Сім'я і дім".

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Вам знадобиться:

білок 1 яйця;

цукор — 3 ст. л.;

желатин — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Желатин висипати у ємність, залити водою та залишити до набухання.

Після набухання желатин розтопити у мікрохвильовці або на паровій бані до рідкого стану.

Білок перемішати із цукром та збити міксером до пишної піни. Тонкою цівкою влити у масу желатин, не перестаючи збивати. Глазур має стати тягучою та густою.

Швидко нанесіть готову глазур на паски та прикрасити. Рекомендуємо, завчасно підготуйте декор для пасок, адже глазур швидко застигає.

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