Как приготовить глазурь на пасху с белком и желатином — рецепт

Самая крепкая глазурь на паску —понадобятся белок и желатин
Если вы ищете надежный способ сделать глазурь для паски устойчивой и блестящей, попробуйте этот вариант. Глазурь на желатине и яичном белке не осыпается, не липнет и имеет красивый вид.
Рецептом поделились "Семья и дом".
Вам понадобится:
- белок 1 яйца;
- сахар — 3 ст. л;
- желатин — 1 ч. л;
- вода — 2 ст. л.
Способ приготовления
Желатин высыпать в емкость, залить водой и оставить до набухания.
После набухания желатин растопить в микроволновке или на паровой бане до жидкого состояния.
Белок перемешать с сахаром и взбить миксером до пышной пены. Тонкой струйкой влить в массу желатин, не переставая взбивать. Глазурь должна стать тягучей и густой.
Быстро нанесите готовую глазурь на паски и украсьте. Рекомендуем, заранее подготовьте декор для куличей, ведь глазурь быстро застывает.
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