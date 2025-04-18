Как приготовить глазурь на пасху с белком и желатином — рецепт

Паска. Фото: Freepik

Если вы ищете надежный способ сделать глазурь для паски устойчивой и блестящей, попробуйте этот вариант. Глазурь на желатине и яичном белке не осыпается, не липнет и имеет красивый вид.

Рецептом поделились "Семья и дом".

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Вам понадобится:

белок 1 яйца;

сахар — 3 ст. л;

желатин — 1 ч. л;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

Желатин высыпать в емкость, залить водой и оставить до набухания.

После набухания желатин растопить в микроволновке или на паровой бане до жидкого состояния.

Белок перемешать с сахаром и взбить миксером до пышной пены. Тонкой струйкой влить в массу желатин, не переставая взбивать. Глазурь должна стать тягучей и густой.

Быстро нанесите готовую глазурь на паски и украсьте. Рекомендуем, заранее подготовьте декор для куличей, ведь глазурь быстро застывает.

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