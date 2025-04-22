Тирамису из черствой паски — авторский рецепт от шеф-повара

Десерт Тирамису. Фото: Freepik

Если осталась черствая пасха, не спешите ее выбрасывать. Шеф-повара знают, как превратить остатки праздничной выпечки в изысканный десерт. Тирамису с нежным кремом, ароматным кофе и легким намеком на алкоголь — это идеальное сочетание вкусов, которое удивит даже требовательных гостей.

Рецепт опубликовала шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кулич — 400 г;

маскарпоне — 250 г;

сливки 33% — 200 г;

желтки — 2 шт.;

сахар — 50 г;

кофе (эспрессо) — 4 порции;

алкоголь — по желанию (к кофе);

какао — для посыпки.

Способ приготовления

Нарезать пасху ломтиками толщиной примерно с палец. По желанию подсушить в духовке до легкой хрустящей корочки.

Нарезанный кулич. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Приготовить крем: желтки соединить с сахаром и поставить на водяную баню. Постоянно взбивать, пока масса не станет светлой, пышной, а сахар - полностью не растворится. Снять с огня и продолжить взбивать еще 2-3 минуты.

Приготовление крема. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Добавить маскарпоне и аккуратно перемешать до однородности. Отдельно взбить сливки до мягких пиков и вмешать в кремовую массу. Консистенция должна быть густой, но не слишком стабильной.

Крем из маскарпоне. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Быстро окунуть ломтики паски в эспрессо (можно добавить немного алкоголя) и выложить первый слой в форму. Покрыть половиной крема, присыпать какао. Повторить слои, завершить кремом и щедро посыпать какао сверху.

Турамису с какао. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Поставить в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 3-4 часа. Подавать охлажденным.



Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.

А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.

Также узнайте, как приготовить самую прочную глазурь, которая не липнет и не крошится.