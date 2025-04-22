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Тирамису с черствой паской — рецепт от шеф-повара

22 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Тирамису из черствой паски — авторский рецепт от шеф-повара
Десерт Тирамису. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если осталась черствая пасха, не спешите ее выбрасывать. Шеф-повара знают, как превратить остатки праздничной выпечки в изысканный десерт. Тирамису с нежным кремом, ароматным кофе и легким намеком на алкоголь — это идеальное сочетание вкусов, которое удивит даже требовательных гостей.

Рецепт опубликовала шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • кулич — 400 г;
  • маскарпоне — 250 г;
  • сливки 33% — 200 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • кофе (эспрессо) — 4 порции;
  • алкоголь — по желанию (к кофе);
  • какао — для посыпки.

Способ приготовления

Нарезать пасху ломтиками толщиной примерно с палец. По желанию подсушить в духовке до легкой хрустящей корочки.

тіірамісу з черствою паскою, рецепт від шеф-кухаря
Нарезанный кулич. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Приготовить крем: желтки соединить с сахаром и поставить на водяную баню. Постоянно взбивать, пока масса не станет светлой, пышной, а сахар - полностью не растворится. Снять с огня и продолжить взбивать еще 2-3 минуты.

тіірамісу з черствою паскою
Приготовление крема. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Добавить маскарпоне и аккуратно перемешать до однородности. Отдельно взбить сливки до мягких пиков и вмешать в кремовую массу. Консистенция должна быть густой, но не слишком стабильной.

рецепт тіірамісу з черствою паскою
Крем из маскарпоне. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Быстро окунуть ломтики паски в эспрессо (можно добавить немного алкоголя) и выложить первый слой в форму. Покрыть половиной крема, присыпать какао. Повторить слои, завершить кремом и щедро посыпать какао сверху.

простий рецепт тіірамісу з черствою паскою
Турамису с какао. Фото: скриншот instagram valya__saenko

Поставить в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 3-4 часа. Подавать охлажденным.

Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.

А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.

Также узнайте, как приготовить самую прочную глазурь, которая не липнет и не крошится.

тирамису Пасха кулич десерт рецепт шеф-повар
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15:08 Заместителю Кличко избрали меру пресечения

15:04 Армия+ в ВСУ — более 200 тысяч рапортов уже обработано

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 В Харькове открыли еще одну подземную школу — фоторепортаж

14:56 Кардинал из Тернополя присоединится к избранию Папы Римского

14:55 Прошлой ночью РФ спасала свои корабли от дронов — Плетенчук

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