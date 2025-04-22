Тирамису из черствой паски — авторский рецепт от шеф-повара

Тирамису с черствой паской — рецепт от шеф-повара
Если осталась черствая пасха, не спешите ее выбрасывать. Шеф-повара знают, как превратить остатки праздничной выпечки в изысканный десерт. Тирамису с нежным кремом, ароматным кофе и легким намеком на алкоголь — это идеальное сочетание вкусов, которое удивит даже требовательных гостей.
Рецепт опубликовала шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- кулич — 400 г;
- маскарпоне — 250 г;
- сливки 33% — 200 г;
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- кофе (эспрессо) — 4 порции;
- алкоголь — по желанию (к кофе);
- какао — для посыпки.
Способ приготовления
Нарезать пасху ломтиками толщиной примерно с палец. По желанию подсушить в духовке до легкой хрустящей корочки.
Приготовить крем: желтки соединить с сахаром и поставить на водяную баню. Постоянно взбивать, пока масса не станет светлой, пышной, а сахар - полностью не растворится. Снять с огня и продолжить взбивать еще 2-3 минуты.
Добавить маскарпоне и аккуратно перемешать до однородности. Отдельно взбить сливки до мягких пиков и вмешать в кремовую массу. Консистенция должна быть густой, но не слишком стабильной.
Быстро окунуть ломтики паски в эспрессо (можно добавить немного алкоголя) и выложить первый слой в форму. Покрыть половиной крема, присыпать какао. Повторить слои, завершить кремом и щедро посыпать какао сверху.
Поставить в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 3-4 часа. Подавать охлажденным.
Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.
А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.
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