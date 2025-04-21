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Легкі десерти і суперсніданок — прості рецепти з білків від паски

21 квітня 2025 20:40
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що робити з білками після випікання пасок на Великдень — рецепти
Білок. Фото: depositphotos.com
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Після приготування великодніх пасок у багатьох господинь залишається ще чимало білків. Насправді, це дуже універсальних продукт, який знадобиться і для сніданку, і для дсертів.

Новини.LIVE ділиться цікавими рецептами.

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Безе

Для приготування цього легкого і повітряного десерту вам знадобиться лише 3 інгредієнти — білок, цукор та трохи лимонного соку.

3-4 білки збити міксером, поступово всипаючи 200 г цукру та декілька крапель лимонного соку. Маса має стати білою, блискучою та густою. За допомогою кондитерського мішка відсадити безе на пергамент та випікати у духовці при температурі 100-110 градусів близько 1,5 години.

Меренга в білка - рецепт
Безе. Фото: Freepik

Зефір

Ніжний десерт насправді легко приготувати і в домашніх умовах. Для цього візьміть 250 г цукру, 100 мл води, 2 білки та 10 г желатину.

Цукор висипати у сотейник, залити водою та проварити до густого сиропу. 10 г желатину розтопити та додати до сиропу, ретельно перемішати та проварити. Окремо збити білки до пишної маси. Тонкою цівкою додати сироп до білків, не перестаючи збивати. Відсадити зефір за допомогою кондитерського мішка та дати висохнути при кімнатній температурі 6-8 годин. Готовий зефір присипати цукровою пудрою.

Зефір в домашніх умовах - як приготувати
Домашній зефір. Фото: Freepik

Омлет

Цей легки та простий сніданок можна приготувати без жовтків. Збийте білки із сіллю та перцем, обсмажте на пательні на розігрітому вершковому маслі. Коли нижня частина омлету буде готова викладіть на одну половину сир та зелень, накрийте другою частиною та дайте доготуватися під кришкою ще 2 хвилини. 

Білковий омлет на сніданок - рецепт
Омлет з білків. Фото: klopotenko.com

Раніше ми розповідали, як приготувати ніжні млинці у духовці за рецептом свекрухи.

А також спробуйте простий та запашний пиріг "6 ложок" з варенням.

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21:17 Трамп пояснив, коли розповість про мирну угоду для України та РФ

20:57 Южаніна озвучила основну проблему мобілізації в Україні

20:51 Можливі обмеження — графіки відключень світла в Одесі завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:27 Стало відомо, скільки дітей навчаються у підземних школах Харкова

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

20:08 Власники квартир у Чернівцях встановили нові ціни — яка вартість

20:01 В НБУ розповіли, як змінилися ціни в Україні за рік

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