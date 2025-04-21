Що робити з білками після випікання пасок на Великдень — рецепти

Білок. Фото: depositphotos.com

Після приготування великодніх пасок у багатьох господинь залишається ще чимало білків. Насправді, це дуже універсальних продукт, який знадобиться і для сніданку, і для дсертів.

Новини.LIVE ділиться цікавими рецептами.

Реклама

Читайте також:

Рецепти з яєчним білком

Безе

Для приготування цього легкого і повітряного десерту вам знадобиться лише 3 інгредієнти — білок, цукор та трохи лимонного соку.

3-4 білки збити міксером, поступово всипаючи 200 г цукру та декілька крапель лимонного соку. Маса має стати білою, блискучою та густою. За допомогою кондитерського мішка відсадити безе на пергамент та випікати у духовці при температурі 100-110 градусів близько 1,5 години.

Безе. Фото: Freepik

Зефір

Ніжний десерт насправді легко приготувати і в домашніх умовах. Для цього візьміть 250 г цукру, 100 мл води, 2 білки та 10 г желатину.

Цукор висипати у сотейник, залити водою та проварити до густого сиропу. 10 г желатину розтопити та додати до сиропу, ретельно перемішати та проварити. Окремо збити білки до пишної маси. Тонкою цівкою додати сироп до білків, не перестаючи збивати. Відсадити зефір за допомогою кондитерського мішка та дати висохнути при кімнатній температурі 6-8 годин. Готовий зефір присипати цукровою пудрою.

Домашній зефір. Фото: Freepik

Омлет

Цей легки та простий сніданок можна приготувати без жовтків. Збийте білки із сіллю та перцем, обсмажте на пательні на розігрітому вершковому маслі. Коли нижня частина омлету буде готова викладіть на одну половину сир та зелень, накрийте другою частиною та дайте доготуватися під кришкою ще 2 хвилини.

Омлет з білків. Фото: klopotenko.com

Раніше ми розповідали, як приготувати ніжні млинці у духовці за рецептом свекрухи.

А також спробуйте простий та запашний пиріг "6 ложок" з варенням.