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Пиріг "6 ложок" — швидкий рецепт до чаю чи кави

20 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Пиріг до чаю з того, що є у холодильнику — рецепт з фото
Пиріг "6 ложок". Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Пухкий та соковитий пиріг стане чудовим доповненням до сімейного застілля та врятує, коли гості вже на порозі. Готується дуже просто і легко, а продукти знайдуться у кожній оселі.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • кефір (або молоко) — 6 ст. л.;
  • олія — 6 ст. л.;
  • борошно — 6 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • розпушувач — 1 пакетик;
  • варення або джем — 400 г;
  • сіль.

Спосіб приготування

Яйця вбити у миску, додати дрібку солі та збити міксером до білої піни. Додати цукор, ванільний цукор та збити до густої маси.

Простий пиріг до чаю з варенням - рецепт
Збивання яєць. Фото: скриншот

До яєчної маси додати олію, кефір та перемішати. Поступово додати у масу борошно та розпушувач, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою.

Пиріг з варенням 6 ложок - як приготувати
Приготування тіста. Фото: скриншот

Тісто розділити на дві рівні частини. Деко застелити пергаментом, розподілити першу частину тіста та випікати у духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.

Швидкий пиріг з варенням - простий рецепт до чаю
Підготовка тіста. Фото: скриншот

На готовий корж викласти варення та залити другою частиною тіста.

Пиріг 6 ложок з варенням до чаю - спосіб приготування
Формування пирога. Фото: скриншот

Після випікання дати пирогу охолонути, а потім дістати з форми. Готовий пиріг притрусити цукровою пудрою за бажанням та порізати на порційні шматочки.

Швидкий пиріг 6 ложок - рецепт
Готовий пиріг. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати шоколадний рулет "Снікерс" усього за 30 хвилин.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 Російське "перемирʼя" — окупанти розчищають переправу через воду

19:32 РФ ігнорує пропозицію припинити вогонь на 30 днів, — МЗС

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