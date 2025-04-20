Пиріг до чаю з того, що є у холодильнику — рецепт з фото

Пиріг "6 ложок" — швидкий рецепт до чаю чи кави
Пухкий та соковитий пиріг стане чудовим доповненням до сімейного застілля та врятує, коли гості вже на порозі. Готується дуже просто і легко, а продукти знайдуться у кожній оселі.
Рецептом поділилися Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 6 ст. л.;
- кефір (або молоко) — 6 ст. л.;
- олія — 6 ст. л.;
- борошно — 6 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- розпушувач — 1 пакетик;
- варення або джем — 400 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Яйця вбити у миску, додати дрібку солі та збити міксером до білої піни. Додати цукор, ванільний цукор та збити до густої маси.
До яєчної маси додати олію, кефір та перемішати. Поступово додати у масу борошно та розпушувач, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою.
Тісто розділити на дві рівні частини. Деко застелити пергаментом, розподілити першу частину тіста та випікати у духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.
На готовий корж викласти варення та залити другою частиною тіста.
Після випікання дати пирогу охолонути, а потім дістати з форми. Готовий пиріг притрусити цукровою пудрою за бажанням та порізати на порційні шматочки.
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