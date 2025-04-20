Пиріг до чаю з того, що є у холодильнику — рецепт з фото

Пиріг "6 ложок". Фото: smachnenke.com.ua

Пухкий та соковитий пиріг стане чудовим доповненням до сімейного застілля та врятує, коли гості вже на порозі. Готується дуже просто і легко, а продукти знайдуться у кожній оселі.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 6 ст. л.;

кефір (або молоко) — 6 ст. л.;

олія — 6 ст. л.;

борошно — 6 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач — 1 пакетик;

варення або джем — 400 г;

сіль.

Спосіб приготування

Яйця вбити у миску, додати дрібку солі та збити міксером до білої піни. Додати цукор, ванільний цукор та збити до густої маси.

Збивання яєць. Фото: скриншот

До яєчної маси додати олію, кефір та перемішати. Поступово додати у масу борошно та розпушувач, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою.

Приготування тіста. Фото: скриншот

Тісто розділити на дві рівні частини. Деко застелити пергаментом, розподілити першу частину тіста та випікати у духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.

Підготовка тіста. Фото: скриншот

На готовий корж викласти варення та залити другою частиною тіста.

Формування пирога. Фото: скриншот

Після випікання дати пирогу охолонути, а потім дістати з форми. Готовий пиріг притрусити цукровою пудрою за бажанням та порізати на порційні шматочки.

Готовий пиріг. Фото: скриншот

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