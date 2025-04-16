Пиріг Хвилинка без борошна рецепт за 30 хвилин — рецепт приготування

Пиріг "Хвилинка" без борошна — лише перемішати ложкою і в духовку
Цей пиріг готується без борошна і навіть без міксера — достатньо ложки та 10 хвилин на підготовку. Ніжна текстура, мінімум інгредієнтів і завжди ідеальний результат.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Спосіб приготування
- манна крупа — 320 г (приблизно 2 склянки);
- кефір — 400 мл. (приблизно 2 склянки);
- цукор — 180 г (приблизно 1 склянка);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло або маргарин — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У мисці з’єднати манку з кефіром, добре перемішати і залишити на 15 хвилин для набухання. Тим часом збити яйця з цукром і дрібкою солі до однорідної маси.
Влити розтоплене та охолоджене масло або маргарин, ще раз перемішати. До манної маси додати розпушувач, потім поступово влити яєчно-масляну суміш. Перемішати до однорідного тіста.
Підготувати форму діаметром 22–24 см — дно застелити пергаментом, змастити стінки. Вилити тісто у форму, розрівняти.
Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Остудити пиріг у формі 10–15 хвилин, потім акуратно дістати. За бажанням присипати цукровою пудрою.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хвилин, без сирих яєць.
Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста.
Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.
Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин.
Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків.
Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера.
Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи.
Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.
Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять.
Читайте Новини.LIVE!