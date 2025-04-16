Пиріг Хвилинка без борошна рецепт за 30 хвилин — рецепт приготування

Пиріг "Хвилинка" без борошна. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг готується без борошна і навіть без міксера — достатньо ложки та 10 хвилин на підготовку. Ніжна текстура, мінімум інгредієнтів і завжди ідеальний результат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Спосіб приготування

манна крупа — 320 г (приблизно 2 склянки);

кефір — 400 мл. (приблизно 2 склянки);

цукор — 180 г (приблизно 1 склянка);

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

вершкове масло або маргарин — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати манку з кефіром, добре перемішати і залишити на 15 хвилин для набухання. Тим часом збити яйця з цукром і дрібкою солі до однорідної маси.

Яйця з цукром. Фото: smachnenke.com.ua

Влити розтоплене та охолоджене масло або маргарин, ще раз перемішати. До манної маси додати розпушувач, потім поступово влити яєчно-масляну суміш. Перемішати до однорідного тіста.

Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати форму діаметром 22–24 см — дно застелити пергаментом, змастити стінки. Вилити тісто у форму, розрівняти.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Остудити пиріг у формі 10–15 хвилин, потім акуратно дістати. За бажанням присипати цукровою пудрою.

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