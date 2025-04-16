Пирог Минутка без муки рецепт за 30 минут — рецепт приготовления

Пирог "Минутка" без муки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог готовится без муки и даже без миксера — достаточно ложки и 10 минут на подготовку. Нежная текстура, минимум ингредиентов и всегда идеальный результат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Способ приготовления

манная крупа — 320 г (примерно 2 стакана);

кефир — 400 мл. (примерно 2 стакана);

сахар — 180 г (примерно 1 стакан);

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сливочное масло или маргарин — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске соединить манку с кефиром, хорошо перемешать и оставить на 15 минут для набухания. Тем временем взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.

Яйца с сахаром. Фото: smachnenke.com.ua

Влить растопленное и охлажденное масло или маргарин, еще раз перемешать. К манной массе добавить разрыхлитель, затем постепенно влить яично-масляную смесь. Перемешать до однородного теста.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить форму диаметром 22-24 см - дно застелить пергаментом, смазать стенки. Вылить тесто в форму, разровнять.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Остудить пирог в форме 10-15 минут, затем аккуратно достать. По желанию присыпать сахарной пудрой.

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