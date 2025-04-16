Пирог Минутка без муки рецепт за 30 минут — рецепт приготовления

Пирог "Минутка" без муки — только перемешать ложкой и в духовку
Этот пирог готовится без муки и даже без миксера — достаточно ложки и 10 минут на подготовку. Нежная текстура, минимум ингредиентов и всегда идеальный результат.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Способ приготовления
- манная крупа — 320 г (примерно 2 стакана);
- кефир — 400 мл. (примерно 2 стакана);
- сахар — 180 г (примерно 1 стакан);
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло или маргарин — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления
В миске соединить манку с кефиром, хорошо перемешать и оставить на 15 минут для набухания. Тем временем взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
Влить растопленное и охлажденное масло или маргарин, еще раз перемешать. К манной массе добавить разрыхлитель, затем постепенно влить яично-масляную смесь. Перемешать до однородного теста.
Подготовить форму диаметром 22-24 см - дно застелить пергаментом, смазать стенки. Вылить тесто в форму, разровнять.
Выпекать при 180 °C примерно 35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Остудить пирог в форме 10-15 минут, затем аккуратно достать. По желанию присыпать сахарной пудрой.
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