Торт кращий за Київський — хрумке безе, шоколадний бісквіт і ніжний крем

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт стане улюбленим уже з першого шматочка — у ньому вдало поєднуються повітряне безе, вологий шоколадний бісквіт і ніжний білковий крем. На відміну від класичного Київського, його простіше готувати, а смак виходить навіть гармонійніший.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

жовтки — 6 шт.;

цукор — 120 г;

дрібка солі;

молоко — 200 мл.;

олія — 50 мл.;

борошно — 180 г;

какао — 15 г;

розпушувач — 4 г;

сода — 2 г.

Безе-корж:

волоські горіхи — 80 г;

борошно — 25 г;

білки — 3 шт.;

дрібка солі;

цукор — 100 г;

лимонна кислота — дрібка.

Білковий крем:

Реклама

білки — 3 шт.;

цукор — 150–180 г;

вершкове масло (кімнатної температури) — 180–200 г.

Спосіб приготування

Збийте жовтки з цукром і дрібкою солі до світлої пухкої маси. Додайте молоко, олію — перемішайте. Просійте борошно, какао, розпушувач і соду, додайте до рідких інгредієнтів, перемішайте вінчиком до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вилийте тісто у форму 20 см, застелену пергаментом. Випікайте при 150 °C 30–40 хвилин. Готовий бісквіт охолодіть, загорніть у пакет і поставте в холодильник на ніч. Потім розріжте на 2 коржі.

Реклама

Збиті білки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування безе-коржа підсушіть горіхи на сухій сковороді 3–4 хвилини, подрібніть, змішайте з борошном.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збийте білки з дрібкою солі до м’яких піків, додайте цукор і лимонну кислоту, збивайте до стійкої піни. Додайте горіхи з борошном, акуратно перемішайте лопаткою.

Реклама

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

На деко з пергаментом нанесіть коло 18–19 см, викладіть безе. Частину маси залиште для декору. Випікайте при 150 °C 1,5 години, потім залиште в духовці на ніч. Готовий корж обріжте до рівного кола, обрізки залиште для посипки.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема змішайте білки з цукром, поставте на водяну баню, нагрівайте 6–7 хвилин, постійно помішуючи. Потім гарячу масу збийте міксером до пишної маси і повного охолодження. Додайте м’яке вершкове масло, збийте до кремоподібної консистенції.

Реклама

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

На перший бісквіт нанесіть крем, далі покладіть безе, знову крем і накрийте другим бісквітом. Обмажте торт кремом з усіх боків, посипте крихтою з обрізків безе. Прикрасьте на свій смак і залиште в холодильнику на 8–10 годин.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць.

Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста.

Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.



Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин.

Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків.

Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера.

Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи.

Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять.

Реклама