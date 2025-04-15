Торт кращий за Київський — хрумке безе, шоколадний бісквіт і ніжний крем

Торт кращий за Київський — смак збалансований і готується легше
Цей торт стане улюбленим уже з першого шматочка — у ньому вдало поєднуються повітряне безе, вологий шоколадний бісквіт і ніжний білковий крем. На відміну від класичного Київського, його простіше готувати, а смак виходить навіть гармонійніший.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- жовтки — 6 шт.;
- цукор — 120 г;
- дрібка солі;
- молоко — 200 мл.;
- олія — 50 мл.;
- борошно — 180 г;
- какао — 15 г;
- розпушувач — 4 г;
- сода — 2 г.
Безе-корж:
- волоські горіхи — 80 г;
- борошно — 25 г;
- білки — 3 шт.;
- дрібка солі;
- цукор — 100 г;
- лимонна кислота — дрібка.
Білковий крем:
- білки — 3 шт.;
- цукор — 150–180 г;
- вершкове масло (кімнатної температури) — 180–200 г.
Спосіб приготування
Збийте жовтки з цукром і дрібкою солі до світлої пухкої маси. Додайте молоко, олію — перемішайте. Просійте борошно, какао, розпушувач і соду, додайте до рідких інгредієнтів, перемішайте вінчиком до однорідності.
Вилийте тісто у форму 20 см, застелену пергаментом. Випікайте при 150 °C 30–40 хвилин. Готовий бісквіт охолодіть, загорніть у пакет і поставте в холодильник на ніч. Потім розріжте на 2 коржі.
Для приготування безе-коржа підсушіть горіхи на сухій сковороді 3–4 хвилини, подрібніть, змішайте з борошном.
Окремо збийте білки з дрібкою солі до м’яких піків, додайте цукор і лимонну кислоту, збивайте до стійкої піни. Додайте горіхи з борошном, акуратно перемішайте лопаткою.
На деко з пергаментом нанесіть коло 18–19 см, викладіть безе. Частину маси залиште для декору. Випікайте при 150 °C 1,5 години, потім залиште в духовці на ніч. Готовий корж обріжте до рівного кола, обрізки залиште для посипки.
Для крема змішайте білки з цукром, поставте на водяну баню, нагрівайте 6–7 хвилин, постійно помішуючи. Потім гарячу масу збийте міксером до пишної маси і повного охолодження. Додайте м’яке вершкове масло, збийте до кремоподібної консистенції.
На перший бісквіт нанесіть крем, далі покладіть безе, знову крем і накрийте другим бісквітом. Обмажте торт кремом з усіх боків, посипте крихтою з обрізків безе. Прикрасьте на свій смак і залиште в холодильнику на 8–10 годин.
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