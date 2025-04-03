Рецепт десерту Королівський торт — назва говорить сама за себе

Рецепта десерта Королівський торт — назва говорить сама за себе
Цей торт справді королівський! Повітряний бісквіт, ароматні волоські горіхи, ніжний крем і соковита фруктова начинка створюють ідеальне поєднання смаків. Приготуйте цей десерт, і він стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- цукор — 200 г;
- крохмаль — 50 г;
- борошно — 170 г;
- розпушувач — 10 г;
- волоські горіхи — 100 г.
Для фруктової начинки:
- груша — 1 шт.;
- цукор — 20 г;
- мед — 1 ст. л.;
- кориця — 0,5 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ч. л. (для обсмажування).
Для крему:
- варене згущене молоко — 180 г;
- сметана — 640 г.
Спосіб приготування
Яйця збити вінчиком до однорідності, потім збити з цукром до білої маси. Просіяти борошно, крохмаль, розпушувач, перемішати. Горіхи подрібнити до крихти, додати в тісто.
Форму для випікання змастити вершковим маслом, застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати при 180°C 40 хвилин. Бісквіт загорнути в харчову плівку й залишити в холодильнику на 2 години.
Для фруктової начинки на сковорідці розтопити масло, додати цукор, мед, корицю, сіль і сік лимона. Грушу очистити, нарізати кубиками, додати в сковорідку, обсмажити 3 хвилини, постійно помішуючи.
Бісквіт охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її в крихту для декору. Розрізати бісквіт на три коржі. Для крема міксером збити варене згущене молоко зі сметаною до густої маси.
У роз’ємному кільці викласти перший корж, змастити кремом, зверху викласти частину груші. Покрити кремом, накрити другим коржем. Повторити з другою частиною начинки. Третій корж змастити кремом, торт відправити в холодильник на 3-4 години.
Змастити боки кремом, посипати крихтою. Прикрасити збитим кремом, натертим шоколадом або какао.
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