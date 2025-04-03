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Рецепта десерта Королівський торт — назва говорить сама за себе

3 квітня 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт десерту Королівський торт — назва говорить сама за себе
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей торт справді королівський! Повітряний бісквіт, ароматні волоські горіхи, ніжний крем і соковита фруктова начинка створюють ідеальне поєднання смаків. Приготуйте цей десерт, і він стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • крохмаль — 50 г;
  • борошно — 170 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • волоські горіхи — 100 г.

Для фруктової начинки:

  • груша — 1 шт.;
  • цукор — 20 г;
  • мед — 1 ст. л.;
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 1 ч. л. (для обсмажування).

Для крему:

  • варене згущене молоко — 180 г;
  • сметана — 640 г.

Спосіб приготування

Яйця збити вінчиком до однорідності, потім збити з цукром до білої маси. Просіяти борошно, крохмаль, розпушувач, перемішати. Горіхи подрібнити до крихти, додати в тісто.

рецепта десерта Королівський торт назва говорить сама за себе
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом, застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати при 180°C 40 хвилин. Бісквіт загорнути в харчову плівку й залишити в холодильнику на 2 години.

рецепта десерта Королівський торт
Готовий бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для фруктової начинки на сковорідці розтопити масло, додати цукор, мед, корицю, сіль і сік лимона. Грушу очистити, нарізати кубиками, додати в сковорідку, обсмажити 3 хвилини, постійно помішуючи.

рецепта десерта Королівський торт
Фруктова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її в крихту для декору. Розрізати бісквіт на три коржі. Для крема міксером збити варене згущене молоко зі сметаною до густої маси.

домашній рецепт десерта Королівський торт
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємному кільці викласти перший корж, змастити кремом, зверху викласти частину груші. Покрити кремом, накрити другим коржем. Повторити з другою частиною начинки. Третій корж змастити кремом, торт відправити в холодильник на 3-4 години.

ароматний рецепт десерта Королівський торт
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити боки кремом, посипати крихтою. Прикрасити збитим кремом, натертим шоколадом або какао.

ароматний швидкий рецепт десерта Королівський торт
Приготування крма. Фото: gospodynka.com.ua

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