Рецепт десерту Королівський торт — назва говорить сама за себе

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт справді королівський! Повітряний бісквіт, ароматні волоські горіхи, ніжний крем і соковита фруктова начинка створюють ідеальне поєднання смаків. Приготуйте цей десерт, і він стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

цукор — 200 г;

крохмаль — 50 г;

борошно — 170 г;

розпушувач — 10 г;

волоські горіхи — 100 г.

Для фруктової начинки:

груша — 1 шт.;

цукор — 20 г;

мед — 1 ст. л.;

кориця — 0,5 ч. л.;

сіль — дрібка;

сік лимона — 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ч. л. (для обсмажування).

Для крему:

варене згущене молоко — 180 г;

сметана — 640 г.

Спосіб приготування

Яйця збити вінчиком до однорідності, потім збити з цукром до білої маси. Просіяти борошно, крохмаль, розпушувач, перемішати. Горіхи подрібнити до крихти, додати в тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом, застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати при 180°C 40 хвилин. Бісквіт загорнути в харчову плівку й залишити в холодильнику на 2 години.

Готовий бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Для фруктової начинки на сковорідці розтопити масло, додати цукор, мед, корицю, сіль і сік лимона. Грушу очистити, нарізати кубиками, додати в сковорідку, обсмажити 3 хвилини, постійно помішуючи.

Фруктова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт охолодити, зрізати верхівку, подрібнити її в крихту для декору. Розрізати бісквіт на три коржі. Для крема міксером збити варене згущене молоко зі сметаною до густої маси.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємному кільці викласти перший корж, змастити кремом, зверху викласти частину груші. Покрити кремом, накрити другим коржем. Повторити з другою частиною начинки. Третій корж змастити кремом, торт відправити в холодильник на 3-4 години.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити боки кремом, посипати крихтою. Прикрасити збитим кремом, натертим шоколадом або какао.

Приготування крма. Фото: gospodynka.com.ua

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