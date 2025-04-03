Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт действительно королевский! Воздушный бисквит, ароматные грецкие орехи, нежный крем и сочная фруктовая начинка создают идеальное сочетание вкусов. Приготовьте этот десерт, и он станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сахар — 200 г;

крахмал — 50 г;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 10 г;

грецкие орехи — 100 г.

Для фруктовой начинки:

груша — 1 шт.;

сахар — 20 г;

мед — 1 ст. л;

корица — 0,5 ч. л;

соль — щепотка;

сок лимона — 1 ст. л;

сливочное масло — 1 ч. л. (для обжаривания).

Для крема:

вареная сгущенка — 180 г;

сметана — 640 г.

Способ приготовления

Яйца взбить венчиком до однородности, затем взбить с сахаром до белой массы. Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, перемешать. Орехи измельчить до крошки, добавить в тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать при 180°C 40 минут. Бисквит завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 2 часа.

Готовый бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для фруктовой начинки на сковородке растопить масло, добавить сахар, мед, корицу, соль и сок лимона. Грушу очистить, нарезать кубиками, добавить в сковородку, обжарить 3 минуты, постоянно помешивая.

Фруктовая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит охладить, срезать верхушку, измельчить ее в крошку для декора. Разрезать бисквит на три коржа. Для крема миксером взбить вареное сгущенное молоко со сметаной до густой массы.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемном кольце выложить первый корж, смазать кремом, сверху выложить часть груши. Покрыть кремом, накрыть вторым коржом. Повторить со второй частью начинки. Третий корж смазать кремом, торт отправить в холодильник на 3-4 часа.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бока кремом, посыпать крошкой. Украсить взбитым кремом, натертым шоколадом или какао.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.



Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.