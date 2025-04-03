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Рецепта десерта Королевский торт — название говорит само за себя

3 апреля 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот торт действительно королевский! Воздушный бисквит, ароматные грецкие орехи, нежный крем и сочная фруктовая начинка создают идеальное сочетание вкусов. Приготовьте этот десерт, и он станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • крахмал — 50 г;
  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • грецкие орехи — 100 г.

Для фруктовой начинки:

  • груша — 1 шт.;
  • сахар — 20 г;
  • мед — 1 ст. л;
  • корица — 0,5 ч. л;
  • соль — щепотка;
  • сок лимона — 1 ст. л;
  • сливочное масло — 1 ч. л. (для обжаривания).

Для крема:

  • вареная сгущенка — 180 г;
  • сметана — 640 г.

Способ приготовления

Яйца взбить венчиком до однородности, затем взбить с сахаром до белой массы. Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, перемешать. Орехи измельчить до крошки, добавить в тесто.

рецепта десерта Королівський торт назва говорить сама за себе
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать при 180°C 40 минут. Бисквит завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 2 часа.

рецепта десерта Королівський торт
Готовый бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Для фруктовой начинки на сковородке растопить масло, добавить сахар, мед, корицу, соль и сок лимона. Грушу очистить, нарезать кубиками, добавить в сковородку, обжарить 3 минуты, постоянно помешивая.

рецепта десерта Королівський торт
Фруктовая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит охладить, срезать верхушку, измельчить ее в крошку для декора. Разрезать бисквит на три коржа. Для крема миксером взбить вареное сгущенное молоко со сметаной до густой массы.

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Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемном кольце выложить первый корж, смазать кремом, сверху выложить часть груши. Покрыть кремом, накрыть вторым коржом. Повторить со второй частью начинки. Третий корж смазать кремом, торт отправить в холодильник на 3-4 часа.

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Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бока кремом, посыпать крошкой. Украсить взбитым кремом, натертым шоколадом или какао.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

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