Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя

Рецепта десерта Королевский торт — название говорит само за себя
Этот торт действительно королевский! Воздушный бисквит, ароматные грецкие орехи, нежный крем и сочная фруктовая начинка создают идеальное сочетание вкусов. Приготовьте этот десерт, и он станет вашим любимым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 200 г;
- крахмал — 50 г;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- грецкие орехи — 100 г.
Для фруктовой начинки:
- груша — 1 шт.;
- сахар — 20 г;
- мед — 1 ст. л;
- корица — 0,5 ч. л;
- соль — щепотка;
- сок лимона — 1 ст. л;
- сливочное масло — 1 ч. л. (для обжаривания).
Для крема:
- вареная сгущенка — 180 г;
- сметана — 640 г.
Способ приготовления
Яйца взбить венчиком до однородности, затем взбить с сахаром до белой массы. Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, перемешать. Орехи измельчить до крошки, добавить в тесто.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом, застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать при 180°C 40 минут. Бисквит завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 2 часа.
Для фруктовой начинки на сковородке растопить масло, добавить сахар, мед, корицу, соль и сок лимона. Грушу очистить, нарезать кубиками, добавить в сковородку, обжарить 3 минуты, постоянно помешивая.
Бисквит охладить, срезать верхушку, измельчить ее в крошку для декора. Разрезать бисквит на три коржа. Для крема миксером взбить вареное сгущенное молоко со сметаной до густой массы.
В разъемном кольце выложить первый корж, смазать кремом, сверху выложить часть груши. Покрыть кремом, накрыть вторым коржом. Повторить со второй частью начинки. Третий корж смазать кремом, торт отправить в холодильник на 3-4 часа.
Смазать бока кремом, посыпать крошкой. Украсить взбитым кремом, натертым шоколадом или какао.
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