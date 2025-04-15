Торт лучше Киевского — хрустящее безе, шоколадный бисквит и нежный крем

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт станет любимым уже с первого кусочка — в нем удачно сочетаются воздушное безе, влажный шоколадный бисквит и нежный белковый крем. В отличие от классического Киевского, его проще готовить, а вкус получается даже более гармоничным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

желтки — 6 шт.;

сахар — 120 г;

щепотка соли;

молоко — 200 мл.;

масло — 50 мл.;

мука — 180 г;

какао — 15 г;

разрыхлитель — 4 г;

сода — 2 г.

Безе-корж:

грецкие орехи — 80 г;

мука — 25 г;

белки — 3 шт.;

щепотка соли;

сахар — 100 г;

лимонная кислота — щепотка.

Белковый крем:

белки — 3 шт.;

сахар — 150-180 г;

сливочное масло (комнатной температуры) — 180-200 г.

Способ приготовления

Взбейте желтки с сахаром и щепоткой соли до светлой рыхлой массы. Добавьте молоко, масло - перемешайте. Просейте муку, какао, разрыхлитель и соду, добавьте к жидким ингредиентам, перемешайте венчиком до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вылейте тесто в форму 20 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 150 °C 30-40 минут. Готовый бисквит охладите, заверните в пакет и поставьте в холодильник на ночь. Затем разрежьте на 2 коржа.

Взбитые белки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления безе-коржа подсушите орехи на сухой сковороде 3-4 минуты, измельчите, смешайте с мукой.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до мягких пиков, добавьте сахар и лимонную кислоту, взбивайте до устойчивой пены. Добавьте орехи с мукой, аккуратно перемешайте лопаткой.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

На противень с пергаментом нанесите круг 18-19 см, выложите безе. Часть массы оставьте для декора. Выпекайте при 150 °C 1,5 часа, затем оставьте в духовке на ночь. Готовый корж обрежьте до ровного круга, обрезки оставьте для посыпки.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешайте белки с сахаром, поставьте на водяную баню, нагревайте 6-7 минут, постоянно помешивая. Затем горячую массу взбейте миксером до пышной массы и полного остывания. Добавьте мягкое сливочное масло, взбейте до кремообразной консистенции.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

На первый бисквит нанесите крем, далее положите безе, снова крем и накройте вторым бисквитом. Обмажьте торт кремом со всех сторон, посыпьте крошкой из обрезков безе. Украсьте по своему вкусу и оставьте в холодильнике на 8-10 часов.

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