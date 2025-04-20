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Пирог "6 ложек" — быстрый рецепт к чаю или кофе

20 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пирог к чаю из того, что есть в холодильнике — рецепт с фото
Пирог "6 ложек". Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Пухлый и сочный пирог станет прекрасным дополнением к семейному застолью и спасет, когда гости уже на пороге. Готовится очень просто и легко, а продукты найдутся в каждом доме.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт;
  • сахар — 6 ст. л;
  • кефир (или молоко) — 6 ст. л;
  • масло — 6 ст. л;
  • мука — 6 ст. л;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • разрыхлитель — 1 пакетик;
  • варенье или джем — 400 г;
  • соль.

Способ приготовления

Яйца вбить в миску, добавить щепотку соли и взбить миксером до белой пены. Добавить сахар, ванильный сахар и взбить до густой массы.

Простий пиріг до чаю з варенням - рецепт
Взбивание яиц. Фото: скриншот

К яичной массе добавить растительное масло, кефир и перемешать. Постепенно добавить в массу муку и разрыхлитель, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой.

Пиріг з варенням 6 ложок - як приготувати
Приготовление теста. Фото: скриншот

Тесто разделить на две равные части. Противень застелить пергаментом, распределить первую часть теста и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Швидкий пиріг з варенням - простий рецепт до чаю
Подготовка теста. Фото: скриншот

На готовый корж выложить варенье и залить второй частью теста.

Пиріг 6 ложок з варенням до чаю - спосіб приготування
Формирование пирога. Фото: скриншот

После выпекания дать пирогу остыть, а затем достать из формы. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой по желанию и порезать на порционные кусочки.

Швидкий пиріг 6 ложок - рецепт
Готовый пирог. Фото: скриншот

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20:46 Графики отключений — чего ждать одесситам с понедельника

20:34 Экс-командир Азова Жорин отреагировал на "Пасхальное перемирие"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:12 На Ровенщине смертельное ДТП — двух подростков нашли в кювете

20:12 Украину накроет настоящая жара — прогноз погоды на неделю

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