Пирог к чаю из того, что есть в холодильнике — рецепт с фото

Пирог "6 ложек" — быстрый рецепт к чаю или кофе
Пухлый и сочный пирог станет прекрасным дополнением к семейному застолью и спасет, когда гости уже на пороге. Готовится очень просто и легко, а продукты найдутся в каждом доме.
Рецептом поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт;
- сахар — 6 ст. л;
- кефир (или молоко) — 6 ст. л;
- масло — 6 ст. л;
- мука — 6 ст. л;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- разрыхлитель — 1 пакетик;
- варенье или джем — 400 г;
- соль.
Способ приготовления
Яйца вбить в миску, добавить щепотку соли и взбить миксером до белой пены. Добавить сахар, ванильный сахар и взбить до густой массы.
К яичной массе добавить растительное масло, кефир и перемешать. Постепенно добавить в массу муку и разрыхлитель, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой.
Тесто разделить на две равные части. Противень застелить пергаментом, распределить первую часть теста и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
На готовый корж выложить варенье и залить второй частью теста.
После выпекания дать пирогу остыть, а затем достать из формы. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой по желанию и порезать на порционные кусочки.
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