Пирог к чаю из того, что есть в холодильнике — рецепт с фото

Пирог "6 ложек". Фото: smachnenke.com.ua

Пухлый и сочный пирог станет прекрасным дополнением к семейному застолью и спасет, когда гости уже на пороге. Готовится очень просто и легко, а продукты найдутся в каждом доме.

Рецептом поделились Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 4 шт;

сахар — 6 ст. л;

кефир (или молоко) — 6 ст. л;

масло — 6 ст. л;

мука — 6 ст. л;

ванильный сахар — 1 пакетик;

разрыхлитель — 1 пакетик;

варенье или джем — 400 г;

соль.

Способ приготовления

Яйца вбить в миску, добавить щепотку соли и взбить миксером до белой пены. Добавить сахар, ванильный сахар и взбить до густой массы.

Взбивание яиц. Фото: скриншот

К яичной массе добавить растительное масло, кефир и перемешать. Постепенно добавить в массу муку и разрыхлитель, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой.

Приготовление теста. Фото: скриншот

Тесто разделить на две равные части. Противень застелить пергаментом, распределить первую часть теста и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Подготовка теста. Фото: скриншот

На готовый корж выложить варенье и залить второй частью теста.

Формирование пирога. Фото: скриншот

После выпекания дать пирогу остыть, а затем достать из формы. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой по желанию и порезать на порционные кусочки.

Готовый пирог. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как приготовить шоколадный рулет "Сникерс" всего за 30 минут.

Кроме того, попробуйте приготовить нежный праздничный торт "Невеста".

А также узнайте быстрый рецепт пирога к чаю без муки.