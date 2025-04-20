Божественно смачний шоколадний рулет Снікерс за 30 хвилин

Шоколадний рулет. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рулет — справжня солодка розкіш. Повітряний бісквіт, ароматна карамель, хрусткий арахіс і ніжний крем перетворюються на десерт, перед яким важко встояти. Готується швидко, а смак — ніби з кондитерської.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цукор — 120 г;

вершки 33% — 100 мл.;

вершкове масло — 50 г;

сіль — щедра щіпка;

або варене згущене молоко — 250–300 г (альтернатива домашній карамелі).

Для шоколадного бісквіта:

яйця — 4 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 120 г;

молоко — 4 ст. л.;

борошно — 100 г;

какао — 25 г;

розпушувач — 0,5 ч. л. (за бажанням).

Для крему:

вершковий сир (Маскарпоне або аналог) — 150 г;

вершки для збивання 33% — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

цукрова пудра — 1–2 ст. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Приготувати карамель: розтопити цукор на середньому вогні до золотистого кольору, обережно влити гарячі вершки, постійно помішуючи.

Приготування глазурі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати масло й сіль, довести до однорідності та охолодити. За бажанням, замість карамелі використати варене згущене молоко.

Арахіс в глазурі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з сіллю і цукром до пишної маси (не менше 7 хвилин міксером). Додати молоко, просіяне борошно, какао й розпушувач.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Обережно перемішати лопаткою до однорідності. Вилити тісто на пергамент і випікати 10–12 хвилин у розігрітій до 180°C духовці. Гарячий бісквіт згорнути разом із пергаментом у рулет і залишити охолонути.

Бісквіт та начинка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Для крему збити вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром до стійких пік. Додати сир і ще раз збити до однорідності.

Приготування рулета. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розгорнути бісквіт, змастити кремом, поверх викласти карамель і обсмажений арахіс. Згорнути в рулет, обгорнути харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 3–4 години. Перед подачею посипати какао, полити карамеллю або прикрасити за бажанням.

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