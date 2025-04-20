Божественно смачний шоколадний рулет Снікерс за 30 хвилин

Смачний шоколадний рулет "Снікерс" — рецепт за 30 хвилин
Цей рулет — справжня солодка розкіш. Повітряний бісквіт, ароматна карамель, хрусткий арахіс і ніжний крем перетворюються на десерт, перед яким важко встояти. Готується швидко, а смак — ніби з кондитерської.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цукор — 120 г;
- вершки 33% — 100 мл.;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — щедра щіпка;
- або варене згущене молоко — 250–300 г (альтернатива домашній карамелі).
Для шоколадного бісквіта:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- цукор — 120 г;
- молоко — 4 ст. л.;
- борошно — 100 г;
- какао — 25 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л. (за бажанням).
Для крему:
- вершковий сир (Маскарпоне або аналог) — 150 г;
- вершки для збивання 33% — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукрова пудра — 1–2 ст. л. (за смаком).
Спосіб приготування
Приготувати карамель: розтопити цукор на середньому вогні до золотистого кольору, обережно влити гарячі вершки, постійно помішуючи.
Додати масло й сіль, довести до однорідності та охолодити. За бажанням, замість карамелі використати варене згущене молоко.
Збити яйця з сіллю і цукром до пишної маси (не менше 7 хвилин міксером). Додати молоко, просіяне борошно, какао й розпушувач.
Обережно перемішати лопаткою до однорідності. Вилити тісто на пергамент і випікати 10–12 хвилин у розігрітій до 180°C духовці. Гарячий бісквіт згорнути разом із пергаментом у рулет і залишити охолонути.
Для крему збити вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром до стійких пік. Додати сир і ще раз збити до однорідності.
Розгорнути бісквіт, змастити кремом, поверх викласти карамель і обсмажений арахіс. Згорнути в рулет, обгорнути харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 3–4 години. Перед подачею посипати какао, полити карамеллю або прикрасити за бажанням.
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