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Смачний шоколадний рулет "Снікерс" — рецепт за 30 хвилин

20 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Божественно смачний шоколадний рулет Снікерс за 30 хвилин
Шоколадний рулет. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рулет — справжня солодка розкіш. Повітряний бісквіт, ароматна карамель, хрусткий арахіс і ніжний крем перетворюються на десерт, перед яким важко встояти. Готується швидко, а смак — ніби з кондитерської.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цукор — 120 г;
  • вершки 33% — 100 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — щедра щіпка;
  • або варене згущене молоко — 250–300 г (альтернатива домашній карамелі).

Для шоколадного бісквіта:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 120 г;
  • молоко — 4 ст. л.;
  • борошно — 100 г;
  • какао — 25 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л. (за бажанням).

Для крему:

  • вершковий сир (Маскарпоне або аналог) — 150 г;
  • вершки для збивання 33% — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукрова пудра — 1–2 ст. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Приготувати карамель: розтопити цукор на середньому вогні до золотистого кольору, обережно влити гарячі вершки, постійно помішуючи.

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Приготування глазурі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати масло й сіль, довести до однорідності та охолодити. За бажанням, замість карамелі використати варене згущене молоко.

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Арахіс в глазурі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з сіллю і цукром до пишної маси (не менше 7 хвилин міксером). Додати молоко, просіяне борошно, какао й розпушувач.

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Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Обережно перемішати лопаткою до однорідності. Вилити тісто на пергамент і випікати 10–12 хвилин у розігрітій до 180°C духовці. Гарячий бісквіт згорнути разом із пергаментом у рулет і залишити охолонути.

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Бісквіт та начинка. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Для крему збити вершки з цукровою пудрою та ванільним цукром до стійких пік. Додати сир і ще раз збити до однорідності.

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Приготування рулета. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розгорнути бісквіт, змастити кремом, поверх викласти карамель і обсмажений арахіс. Згорнути в рулет, обгорнути харчовою плівкою й залишити в холодильнику на 3–4 години. Перед подачею посипати какао, полити карамеллю або прикрасити за бажанням.

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