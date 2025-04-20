Божественно вкусный шоколадный рулет Сникерс за 30 минут

Вкусный шоколадный рулет "Сникерс" — рецепт за 30 минут
Этот рулет — настоящая сладкая роскошь. Воздушный бисквит, ароматная карамель, хрустящий арахис и нежный крем превращаются в десерт, перед которым трудно устоять. Готовится быстро, а вкус — будто из кондитерской.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сахар — 120 г;
- сливки 33% — 100 мл.;
- сливочное масло — 50 г;
- соль - щедрая щепотка;
- или вареная сгущенка — 250-300 г (альтернатива домашней карамели).
Для шоколадного бисквита:
- яйца — 4 шт.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 120 г;
- молоко — 4 ст. л.;
- мука — 100 г;
- какао — 25 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию).
Для крема:
- сливочный сыр (саскарпоне или аналог) — 150 г;
- сливки для взбивания 33% — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу).
Способ приготовления
Приготовить карамель: растопить сахар на среднем огне до золотистого цвета, осторожно влить горячие сливки, постоянно помешивая.
Добавить масло и соль, довести до однородности и охладить. По желанию, вместо карамели использовать вареную сгущенку.
Взбить яйца с солью и сахаром до пышной массы (не менее 7 минут миксером). Добавить молоко, просеянную муку, какао и разрыхлитель.
Осторожно перемешать лопаткой до однородности. Вылить тесто на пергамент и выпекать 10-12 минут в разогретой до 180°C духовке. Горячий бисквит свернуть вместе с пергаментом в рулет и оставить остыть.
Для крема взбить сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пик. Добавить творог и еще раз взбить до однородности.
Развернуть бисквит, смазать кремом, поверх выложить карамель и обжаренный арахис. Свернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 3-4 часа. Перед подачей посыпать какао, полить карамелью или украсить по желанию.
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