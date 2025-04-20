Божественно вкусный шоколадный рулет Сникерс за 30 минут

Шоколадный рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот рулет — настоящая сладкая роскошь. Воздушный бисквит, ароматная карамель, хрустящий арахис и нежный крем превращаются в десерт, перед которым трудно устоять. Готовится быстро, а вкус — будто из кондитерской.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сахар — 120 г;

сливки 33% — 100 мл.;

сливочное масло — 50 г;

соль - щедрая щепотка;

или вареная сгущенка — 250-300 г (альтернатива домашней карамели).

Для шоколадного бисквита:

яйца — 4 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сахар — 120 г;

молоко — 4 ст. л.;

мука — 100 г;

какао — 25 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию).

Для крема:

сливочный сыр (саскарпоне или аналог) — 150 г;

сливки для взбивания 33% — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Приготовить карамель: растопить сахар на среднем огне до золотистого цвета, осторожно влить горячие сливки, постоянно помешивая.

Приготовление глазури. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить масло и соль, довести до однородности и охладить. По желанию, вместо карамели использовать вареную сгущенку.

Арахис в глазурь. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с солью и сахаром до пышной массы (не менее 7 минут миксером). Добавить молоко, просеянную муку, какао и разрыхлитель.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Осторожно перемешать лопаткой до однородности. Вылить тесто на пергамент и выпекать 10-12 минут в разогретой до 180°C духовке. Горячий бисквит свернуть вместе с пергаментом в рулет и оставить остыть.

Бисквит и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для крема взбить сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пик. Добавить творог и еще раз взбить до однородности.

Приготовление рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Развернуть бисквит, смазать кремом, поверх выложить карамель и обжаренный арахис. Свернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 3-4 часа. Перед подачей посыпать какао, полить карамелью или украсить по желанию.

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