Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Вкусный шоколадный рулет "Сникерс" — рецепт за 30 минут arrow

Вкусный шоколадный рулет "Сникерс" — рецепт за 30 минут

20 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Божественно вкусный шоколадный рулет Сникерс за 30 минут
Шоколадный рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рулет — настоящая сладкая роскошь. Воздушный бисквит, ароматная карамель, хрустящий арахис и нежный крем превращаются в десерт, перед которым трудно устоять. Готовится быстро, а вкус — будто из кондитерской.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сахар — 120 г;
  • сливки 33% — 100 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль - щедрая щепотка;
  • или вареная сгущенка — 250-300 г (альтернатива домашней карамели).

Для шоколадного бисквита:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 120 г;
  • молоко — 4 ст. л.;
  • мука — 100 г;
  • какао — 25 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию).

Для крема:

  • сливочный сыр (саскарпоне или аналог) — 150 г;
  • сливки для взбивания 33% — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахарная пудра — 1-2 ст. л. (по вкусу).

Способ приготовления

Приготовить карамель: растопить сахар на среднем огне до золотистого цвета, осторожно влить горячие сливки, постоянно помешивая.

null
Приготовление глазури. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить масло и соль, довести до однородности и охладить. По желанию, вместо карамели использовать вареную сгущенку.

null
Арахис в глазурь. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с солью и сахаром до пышной массы (не менее 7 минут миксером). Добавить молоко, просеянную муку, какао и разрыхлитель.

null
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Осторожно перемешать лопаткой до однородности. Вылить тесто на пергамент и выпекать 10-12 минут в разогретой до 180°C духовке. Горячий бисквит свернуть вместе с пергаментом в рулет и оставить остыть.

null
Бисквит и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для крема взбить сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пик. Добавить творог и еще раз взбить до однородности.

null
Приготовление рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Развернуть бисквит, смазать кремом, поверх выложить карамель и обжаренный арахис. Свернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 3-4 часа. Перед подачей посыпать какао, полить карамелью или украсить по желанию.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 минут, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.

десерт рецепты шоколадный рулет бисквит рулет
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:11 Пасхальное тепло может продолжиться — погода в Киеве на завтра

15:10 Папа Римский отказался от встречи с Джей Ди Вэнсом — причина

14:46 В Украине вскоре похолодает — Диденко назвала точную дату

14:40 Россияне мечтают о десанте в Одессе — обнародовали план нападения

14:27 В МИД резко отреагировали на ошибку Fox News относительно Киева

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

14:22 Маркевич назвал Динамо чемпионом и команду, которая будет второй

14:14 Соврали, как всегда — реакция киевлян на российское перемирие

14:12 Харьков может охватить жара — прогноз погоды на завтра

13:59 Жителей Одесчины предупреждают о высокой пожарной опасности

13:48 Ювелирная работа — ВСУ эффектно уничтожили вражеский танк Т-80БВМ

15:11 Пасхальное тепло может продолжиться — погода в Киеве на завтра

15:10 Папа Римский отказался от встречи с Джей Ди Вэнсом — причина

14:46 В Украине вскоре похолодает — Диденко назвала точную дату

14:40 Россияне мечтают о десанте в Одессе — обнародовали план нападения

14:27 В МИД резко отреагировали на ошибку Fox News относительно Киева

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

14:22 Маркевич назвал Динамо чемпионом и команду, которая будет второй

14:14 Соврали, как всегда — реакция киевлян на российское перемирие

14:12 Харьков может охватить жара — прогноз погоды на завтра

13:59 Жителей Одесчины предупреждают о высокой пожарной опасности

13:48 Ювелирная работа — ВСУ эффектно уничтожили вражеский танк Т-80БВМ

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности