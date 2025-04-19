Ніжний торт Наречена за 30 хвилин — швидкий і смачний десерт на свято

Ніжний святковий торт "Наречена" за 30 хвилин — вдалий рецепт
Торт "Наречена" — це швидкий та смачний десерт, який стане справжньою зіркою святкового столу. Легке та ніжне тісто, ароматний крем і чудова текстура роблять цей торт ідеальним варіантом для будь-якої події. І що найкраще — його можна приготувати всього за 30 хвилин.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (на один корж):
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 80 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- молоко — 40 мл.;
- олія — 40 мл.;
- борошно — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему (для подвійної порції бісквіта):
- сметана 20-25% — 500 мл.;
- згущене молоко — 300 мл.;
- згущувач для сметани — 2 пакети по 12 г.
Спосіб приготування
Всі інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури. Збити яйця з дрібкою солі міксером до піни. Додати цукор і ванільний цукор, збивати до пишної та світлої маси.
Влити молоко і олію, перемішати. Просіяти борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції лопаткою.
Форму 34x28 см застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати при 180°C 10-15 хвилин. Для двох коржів потрібно випікати два однакові коржі.
Якщо ви хочете великий торт, випікайте два коржі, подвоївши кількість інгредієнтів. Для маленького торта розріжте корж на дві частини.
Крем: збити сметану до пишності, додати згущене молоко і згущувач для сметани, збивати до однорідної консистенції. Кожен корж розрізати на два рівні частини, щоб отримати чотири коржі.
Перемащувати коржі кремом, змащувати верх та боки торта. Посипати крихтами від коржів. Нарізати і подавати до чаю.
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