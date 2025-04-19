Ніжний торт Наречена за 30 хвилин — швидкий і смачний десерт на свято

Торт "Наречена". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Наречена" — це швидкий та смачний десерт, який стане справжньою зіркою святкового столу. Легке та ніжне тісто, ароматний крем і чудова текстура роблять цей торт ідеальним варіантом для будь-якої події. І що найкраще — його можна приготувати всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (на один корж):

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 40 мл.;

олія — 40 мл.;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему (для подвійної порції бісквіта):

сметана 20-25% — 500 мл.;

згущене молоко — 300 мл.;

згущувач для сметани — 2 пакети по 12 г.

Спосіб приготування

Всі інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури. Збити яйця з дрібкою солі міксером до піни. Додати цукор і ванільний цукор, збивати до пишної та світлої маси.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влити молоко і олію, перемішати. Просіяти борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції лопаткою.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34x28 см застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати при 180°C 10-15 хвилин. Для двох коржів потрібно випікати два однакові коржі.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви хочете великий торт, випікайте два коржі, подвоївши кількість інгредієнтів. Для маленького торта розріжте корж на дві частини.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Крем: збити сметану до пишності, додати згущене молоко і згущувач для сметани, збивати до однорідної консистенції. Кожен корж розрізати на два рівні частини, щоб отримати чотири коржі.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати коржі кремом, змащувати верх та боки торта. Посипати крихтами від коржів. Нарізати і подавати до чаю.

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