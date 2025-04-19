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Ніжний святковий торт "Наречена" за 30 хвилин — вдалий рецепт

19 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ніжний торт Наречена за 30 хвилин — швидкий і смачний десерт на свято
Торт "Наречена". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Торт "Наречена" — це швидкий та смачний десерт, який стане справжньою зіркою святкового столу. Легке та ніжне тісто, ароматний крем і чудова текстура роблять цей торт ідеальним варіантом для будь-якої події. І що найкраще — його можна приготувати всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (на один корж):

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • молоко — 40 мл.;
  • олія — 40 мл.;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для крему (для подвійної порції бісквіта):

  • сметана 20-25% — 500 мл.;
  • згущене молоко — 300 мл.;
  • згущувач для сметани — 2 пакети по 12 г.

Спосіб приготування

Всі інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури. Збити яйця з дрібкою солі міксером до піни. Додати цукор і ванільний цукор, збивати до пишної та світлої маси.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, вдалий рецепт
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влити молоко і олію, перемішати. Просіяти борошно та розпушувач, замісити тісто до однорідної консистенції лопаткою.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34x28 см застелити пергаментом і вилити тісто. Випікати при 180°C 10-15 хвилин. Для двох коржів потрібно випікати два однакові коржі.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, рецепт
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви хочете великий торт, випікайте два коржі, подвоївши кількість інгредієнтів. Для маленького торта розріжте корж на дві частини.

святковий торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Крем: збити сметану до пишності, додати згущене молоко і згущувач для сметани, збивати до однорідної консистенції. Кожен корж розрізати на два рівні частини, щоб отримати чотири коржі.

торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемащувати коржі кремом, змащувати верх та боки торта. Посипати крихтами від коржів. Нарізати і подавати до чаю. 

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Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему. 

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