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Нежный праздничный торт "Невеста" за 30 минут — удачный рецепт

19 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Нежный торт Невеста за 30 минут — быстрый и вкусный десерт на праздник
Торт "Невеста". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Торт "Невеста" — это быстрый и вкусный десерт, который станет настоящей звездой праздничного стола. Легкое и нежное тесто, ароматный крем и великолепная текстура делают этот торт идеальным вариантом для любого события. И что самое лучшее — его можно приготовить всего за 30 минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (на один корж):

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 40 мл.;
  • масло — 40 мл.;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема (для двойной порции бисквита):

  • сметана 20-25% — 500 мл.;
  • сгущенное молоко — 300 мл.;
  • загуститель для сметаны — 2 пакета по 12 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Взбить яйца со щепоткой соли миксером до пены. Добавить сахар и ванильный сахар, взбивать до пышной и светлой массы.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, вдалий рецепт
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции лопаткой.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34x28 см застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать при 180°C 10-15 минут. Для двух коржей нужно выпекать два одинаковых коржа.

ніжний святковий торт Наречена за 30 хвилин, рецепт
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы хотите большой торт, выпекайте два коржа, удвоив количество ингредиентов. Для маленького торта разрежьте корж на две части.

святковий торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Крем: взбить сметану до пышности, добавить сгущенное молоко и загуститель для сметаны, взбивать до однородной консистенции. Каждый корж разрезать на две равные части, чтобы получить четыре коржа.

торт Наречена за 30 хвилин, дуже вдалий рецепт
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать коржи кремом, смазывать верх и бока торта. Посыпать крошками от коржей. Нарезать и подавать к чаю.

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