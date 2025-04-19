Нежный торт Невеста за 30 минут — быстрый и вкусный десерт на праздник

Торт "Невеста". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Невеста" — это быстрый и вкусный десерт, который станет настоящей звездой праздничного стола. Легкое и нежное тесто, ароматный крем и великолепная текстура делают этот торт идеальным вариантом для любого события. И что самое лучшее — его можно приготовить всего за 30 минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (на один корж):

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 40 мл.;

масло — 40 мл.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема (для двойной порции бисквита):

сметана 20-25% — 500 мл.;

сгущенное молоко — 300 мл.;

загуститель для сметаны — 2 пакета по 12 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Взбить яйца со щепоткой соли миксером до пены. Добавить сахар и ванильный сахар, взбивать до пышной и светлой массы.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Влить молоко и растительное масло, перемешать. Просеять муку и разрыхлитель, замесить тесто до однородной консистенции лопаткой.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму 34x28 см застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать при 180°C 10-15 минут. Для двух коржей нужно выпекать два одинаковых коржа.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы хотите большой торт, выпекайте два коржа, удвоив количество ингредиентов. Для маленького торта разрежьте корж на две части.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Крем: взбить сметану до пышности, добавить сгущенное молоко и загуститель для сметаны, взбивать до однородной консистенции. Каждый корж разрезать на две равные части, чтобы получить четыре коржа.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазывать коржи кремом, смазывать верх и бока торта. Посыпать крошками от коржей. Нарезать и подавать к чаю.

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