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Рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин

17 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей яблучний пиріг готується просто, виглядає розкішно, а на смак — як десерт із кращого ресторану. Ніжне тісто, ароматна начинка та золотиста скоринка зроблять його фаворитом на кожній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 90 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • молоко — 150 мл.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • вершкове масло (розтоплене) — 60 г;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цедра лимона;
  • яблука для тіста — 2 шт.;
  • яблуко для прикраси — 1 шт.;
  • вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати цукор і ванільний цукор, продовжити збивати до світлої, пишної маси. Влити молоко й оцет, перемішати. Додати розтоплене, але не гаряче масло.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ввести до рідких інгредієнтів. Замісити однорідне тісто.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хв
Яблуки та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити два яблука, нарізати кубиками, додати до тіста разом із лимонною цедрою і ретельно перемішати.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму, зверху викласти тонкі півкільця ще одного яблука.

рецепт смачного яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, протягом 40–45 хвилин. Дати охолонути, дістати з форми, нарізати та подавати з улюбленим чаєм.

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