рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг готується просто, виглядає розкішно, а на смак — як десерт із кращого ресторану. Ніжне тісто, ароматна начинка та золотиста скоринка зроблять його фаворитом на кожній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 90 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

молоко — 150 мл.;

оцет — 1 ст. л.;

вершкове масло (розтоплене) — 60 г;

борошно — 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цедра лимона;

яблука для тіста — 2 шт.;

яблуко для прикраси — 1 шт.;

вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати цукор і ванільний цукор, продовжити збивати до світлої, пишної маси. Влити молоко й оцет, перемішати. Додати розтоплене, але не гаряче масло.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ввести до рідких інгредієнтів. Замісити однорідне тісто.

Яблуки та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити два яблука, нарізати кубиками, додати до тіста разом із лимонною цедрою і ретельно перемішати.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму, зверху викласти тонкі півкільця ще одного яблука.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, протягом 40–45 хвилин. Дати охолонути, дістати з форми, нарізати та подавати з улюбленим чаєм.

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