Рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин
Цей яблучний пиріг готується просто, виглядає розкішно, а на смак — як десерт із кращого ресторану. Ніжне тісто, ароматна начинка та золотиста скоринка зроблять його фаворитом на кожній кухні.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 90 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- молоко — 150 мл.;
- оцет — 1 ст. л.;
- вершкове масло (розтоплене) — 60 г;
- борошно — 180 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цедра лимона;
- яблука для тіста — 2 шт.;
- яблуко для прикраси — 1 шт.;
- вершкове масло — для змащування форми.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати цукор і ванільний цукор, продовжити збивати до світлої, пишної маси. Влити молоко й оцет, перемішати. Додати розтоплене, але не гаряче масло.
Просіяти борошно разом із розпушувачем і ввести до рідких інгредієнтів. Замісити однорідне тісто.
Очистити два яблука, нарізати кубиками, додати до тіста разом із лимонною цедрою і ретельно перемішати.
Форму діаметром 24 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму, зверху викласти тонкі півкільця ще одного яблука.
Випікати в духовці, розігрітій до 170 °C, протягом 40–45 хвилин. Дати охолонути, дістати з форми, нарізати та подавати з улюбленим чаєм.
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