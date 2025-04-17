Рецепт яблочного пирога из пятизвездочного ресторана за 10 минут

Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог готовится просто, выглядит роскошно, а на вкус — как десерт из лучшего ресторана. Нежное тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают его фаворитом на каждой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

молоко — 150 мл.;

уксус — 1 ст. л.;

сливочное масло (растопленное) — 60 г;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

цедра лимона;

яблоки для теста — 2 шт.;

яблоко для украшения — 1 шт.;

сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить сахар и ванильный сахар, продолжить взбивать до светлой, пышной массы. Влить молоко и уксус, перемешать. Добавить растопленное, но не горячее масло.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ввести к жидким ингредиентам. Замесить однородное тесто.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить два яблока, нарезать кубиками, добавить в тесто вместе с лимонной цедрой и тщательно перемешать.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму, сверху выложить тонкие полукольца еще одного яблока.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 170 °C, в течение 40-45 минут. Дать остыть, достать из формы, нарезать и подавать с любимым чаем.

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