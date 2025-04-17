Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт яблочного пирога из пятизвездочного ресторана за 10 минут arrow

Рецепт яблочного пирога из пятизвездочного ресторана за 10 минут

17 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт яблочного пирога из пятизвездочного ресторана за 10 минут
Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот яблочный пирог готовится просто, выглядит роскошно, а на вкус — как десерт из лучшего ресторана. Нежное тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают его фаворитом на каждой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 90 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • молоко — 150 мл.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • сливочное масло (растопленное) — 60 г;
  • мука — 180 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • цедра лимона;
  • яблоки для теста — 2 шт.;
  • яблоко для украшения — 1 шт.;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить сахар и ванильный сахар, продолжить взбивать до светлой, пышной массы. Влить молоко и уксус, перемешать. Добавить растопленное, но не горячее масло.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хвилин
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ввести к жидким ингредиентам. Замесить однородное тесто.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану за 10 хв
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить два яблока, нарезать кубиками, добавить в тесто вместе с лимонной цедрой и тщательно перемешать.

рецепт яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму, сверху выложить тонкие полукольца еще одного яблока.

рецепт смачного яблучного пирога з п’ятизіркового ресторану
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 170 °C, в течение 40-45 минут. Дать остыть, достать из формы, нарезать и подавать с любимым чаем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 минут, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут - без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.

рестораны рецепты выпечка пирог с яблоками шарлотка
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:10 Одесса в десятке по уровню пенсий — суммы выплат

16:03 YouTube заблокировал каналы авторов, попавших под санкции СНБО

16:01 ГБР разоблачила полицейского на схеме уклонения от мобилизации

16:00 Прибыльная валюта — какие доллары и евро продают по лучшему курсу

15:48 Для настоящих аудиофилов — 5 качественных моделей наушников

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:46 Маркевич назвал главную проблему Реала в Лиге чемпионов

15:42 Дожди и порывистый ветер — Диденко назвала, где испортится погода

15:35 Плакал и капризничал — на Одесчине мать забила сына до смерти

15:25 Как празднуют Пасху в Европе и США — стоимость корзин

15:10 Карпатская сказка — сколько стоит дом в Буковеле

16:10 Одесса в десятке по уровню пенсий — суммы выплат

16:03 YouTube заблокировал каналы авторов, попавших под санкции СНБО

16:01 ГБР разоблачила полицейского на схеме уклонения от мобилизации

16:00 Прибыльная валюта — какие доллары и евро продают по лучшему курсу

15:48 Для настоящих аудиофилов — 5 качественных моделей наушников

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:46 Маркевич назвал главную проблему Реала в Лиге чемпионов

15:42 Дожди и порывистый ветер — Диденко назвала, где испортится погода

15:35 Плакал и капризничал — на Одесчине мать забила сына до смерти

15:25 Как празднуют Пасху в Европе и США — стоимость корзин

15:10 Карпатская сказка — сколько стоит дом в Буковеле

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

15 апреля 2025

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил