Рецепт яблочного пирога из пятизвездочного ресторана за 10 минут
Этот яблочный пирог готовится просто, выглядит роскошно, а на вкус — как десерт из лучшего ресторана. Нежное тесто, ароматная начинка и золотистая корочка сделают его фаворитом на каждой кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 90 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- молоко — 150 мл.;
- уксус — 1 ст. л.;
- сливочное масло (растопленное) — 60 г;
- мука — 180 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- цедра лимона;
- яблоки для теста — 2 шт.;
- яблоко для украшения — 1 шт.;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить сахар и ванильный сахар, продолжить взбивать до светлой, пышной массы. Влить молоко и уксус, перемешать. Добавить растопленное, но не горячее масло.
Просеять муку вместе с разрыхлителем и ввести к жидким ингредиентам. Замесить однородное тесто.
Очистить два яблока, нарезать кубиками, добавить в тесто вместе с лимонной цедрой и тщательно перемешать.
Форму диаметром 24 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму, сверху выложить тонкие полукольца еще одного яблока.
Выпекать в духовке, разогретой до 170 °C, в течение 40-45 минут. Дать остыть, достать из формы, нарезать и подавать с любимым чаем.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки
Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.
"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 минут, без сырых яиц.
Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.
Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.
Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.
Торт за 15 минут - без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.
Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.
Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.
Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.
Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.
Читайте Новини.LIVE!