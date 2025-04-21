Что делать с белками после выпекания куличей на Пасху — рецепты

Белок. Фото: depositphotos.com

После приготовления пасок у многих хозяек остается еще немало белков. На самом деле, это очень универсальных продукт, который понадобится и для завтрака, и для дсертов.

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Безе

Для приготовления этого легкого и воздушного десерта вам понадобится всего 3 ингредиента — белок, сахар и немного лимонного сока.

3-4 белка взбить миксером, постепенно всыпая 200 г сахара и несколько капель лимонного сока. Масса должна стать белой, блестящей и густой. С помощью кондитерского мешка отсадить безе на пергамент и выпекать в духовке при температуре 100-110 градусов около 1,5 часа.

Безе. Фото: Freepik

Зефир

Нежный десерт на самом деле легко приготовить и в домашних условиях. Для этого возьмите 250 г сахара, 100 мл воды, 2 белка и 10 г желатина.

Сахар высыпать в сотейник, залить водой и проварить до густого сиропа. 10 г желатина растопить и добавить к сиропу, тщательно перемешать и проварить. Отдельно взбить белки до пышной массы. Тонкой струйкой добавить сироп к белкам, не переставая взбивать. Отсадить зефир с помощью кондитерского мешка и дать высохнуть при комнатной температуре 6-8 часов. Готовый зефир присыпать сахарной пудрой.

Домашний зефир. Фото: Freepik

Омлет

Этот легкий и простой завтрак можно приготовить без желтков. Взбейте белки с солью и перцем, обжарьте на сковороде на разогретом сливочном масле. Когда нижняя часть омлета будет готова выложите на одну половину сыр и зелень, накройте второй частью и дайте доготовиться под крышкой еще 2 минуты.

Омлет из белков. Фото: klopotenko.com

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