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Ніжні млинці "з духовки" за швидким рецептом свекрухи

21 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Млинці з духовки на сніданок — швидкий рецепт від свекрухи
Млинці "з духовки". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці млинці готуються без жодного обсмажування — просто заливаєш тісто у форму, додаєш терті яблука й ставиш у духовку. Рецепт настільки простий, що впорається навіть новачок, а результат — м’які, ароматні рулетики, які зникають за кілька хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор — 2 пакетики;
  • молоко холодне — 400 мл;
  • олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 160 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • цукор — 4 ч. л.;
  • мелена кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю та ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко, додати олію й ретельно перемішати. Поступово просіяти борошно, замісити однорідне рідке тісто без грудочок.

ніжні млинці з духовки за швидким рецептом свекрухи
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, вилити все тісто рівномірним шаром. Очистити яблука від шкірки, натерти на великій тертці й викласти поверх тіста.

млинці з духовки за швидким рецептом свекрухи
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 200 °C духовці близько 30 хвилин до золотистого кольору.

ніжні млинці з духовки за швидким рецептом
Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Готову страву нарізати на квадратики, посипати сумішшю цукру та кориці. Скрутити шматочки у формі млинців і подавати.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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