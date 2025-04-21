Млинці з духовки на сніданок — швидкий рецепт від свекрухи

Млинці "з духовки". Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці готуються без жодного обсмажування — просто заливаєш тісто у форму, додаєш терті яблука й ставиш у духовку. Рецепт настільки простий, що впорається навіть новачок, а результат — м’які, ароматні рулетики, які зникають за кілька хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 2 пакетики;

молоко холодне — 400 мл;

олія — 3 ст. л.;

борошно — 160 г;

яблука — 2 шт.;

цукор — 4 ч. л.;

мелена кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю та ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко, додати олію й ретельно перемішати. Поступово просіяти борошно, замісити однорідне рідке тісто без грудочок.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, вилити все тісто рівномірним шаром. Очистити яблука від шкірки, натерти на великій тертці й викласти поверх тіста.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 200 °C духовці близько 30 хвилин до золотистого кольору.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Готову страву нарізати на квадратики, посипати сумішшю цукру та кориці. Скрутити шматочки у формі млинців і подавати.

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