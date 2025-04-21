Млинці з духовки на сніданок — швидкий рецепт від свекрухи

Ніжні млинці "з духовки" за швидким рецептом свекрухи
Ці млинці готуються без жодного обсмажування — просто заливаєш тісто у форму, додаєш терті яблука й ставиш у духовку. Рецепт настільки простий, що впорається навіть новачок, а результат — м’які, ароматні рулетики, які зникають за кілька хвилин.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — щіпка;
- ванільний цукор — 2 пакетики;
- молоко холодне — 400 мл;
- олія — 3 ст. л.;
- борошно — 160 г;
- яблука — 2 шт.;
- цукор — 4 ч. л.;
- мелена кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Збити яйця із сіллю та ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко, додати олію й ретельно перемішати. Поступово просіяти борошно, замісити однорідне рідке тісто без грудочок.
Деко застелити пергаментом, вилити все тісто рівномірним шаром. Очистити яблука від шкірки, натерти на великій тертці й викласти поверх тіста.
Випікати в розігрітій до 200 °C духовці близько 30 хвилин до золотистого кольору.
Готову страву нарізати на квадратики, посипати сумішшю цукру та кориці. Скрутити шматочки у формі млинців і подавати.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!