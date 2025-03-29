Легкий рецепт булочок з улюбленою начинкою — знадобиться склянка сиру та 5 хв

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру
Хочете приготувати ніжні, ароматні булочки без довгого замішування тіста? Вам знадобиться лише склянка сиру, кілька простих інгредієнтів і 5 хвилин підготовки. Ідеальний рецепт для швидкої домашньої випічки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 70 г;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- кисломолочний сир — 250 г;
- вершкове масло — 100 г;
- сіль — щіпка;
- борошно — 300 г;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- варення — 200 г;
- кокосова стружка — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати варення з кокосовою стружкою. У мисці збити яйце з цукром і цедрою лимона.
Додати сир, розм’якшене масло, сіль і добре перемішати до однорідності.
Поступово всипати борошно із содою й замісити м’яке тісто. Поділити його на дві частини.
Кожну частину розкачати в тонкий прямокутний пласт (2-3 мм), змастити підготовленою начинкою й скрутити в рулет.
Рулет нарізати на порційні шматочки, викласти на застелене пергаментом деко й випікати при 180 °C приблизно 20-25 хвилин. Готові вироби посипати цукровою пудрою.
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