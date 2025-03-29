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Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру

29 березня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легкий рецепт булочок з улюбленою начинкою — знадобиться склянка сиру та 5 хв
Домашні булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хочете приготувати ніжні, ароматні булочки без довгого замішування тіста? Вам знадобиться лише склянка сиру, кілька простих інгредієнтів і 5 хвилин підготовки. Ідеальний рецепт для швидкої домашньої випічки. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 70 г;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • кисломолочний сир — 250 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • варення — 200 г;
  • кокосова стружка — 2 ст. л.

Спосіб приготування 

Змішати варення з кокосовою стружкою. У мисці збити яйце з цукром і цедрою лимона.

рецепт сирних булочок
Варення та кокосова стружка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сир, розм’якшене масло, сіль і добре перемішати до однорідності.

рецепт домашніх сирних булочок
Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати борошно із содою й замісити м’яке тісто. Поділити його на дві частини.

рецепт сирних булочок на сніданок
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину розкачати в тонкий прямокутний пласт (2-3 мм), змастити підготовленою начинкою й скрутити в рулет.

рецепт простих сирних булочок
Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Рулет нарізати на порційні шматочки, викласти на застелене пергаментом деко й випікати при 180 °C приблизно 20-25 хвилин. Готові вироби посипати цукровою пудрою.

рецепт смачних сирних булочок
Готові булочки. Фото: gospodynka.com.ua

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