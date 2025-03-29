Легкий рецепт булочек с любимой начинкой — понадобится стакан творога и 5 мин

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога
Хотите приготовить нежные, ароматные булочки без долгого замешивания теста? Вам понадобится всего стакан творога, несколько простых ингредиентов и 5 минут подготовки. Идеальный рецепт для быстрой домашней выпечки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 70 г;
- цедра лимона — с 1 шт.;
- творог — 250 г;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — щепотка;
- мука — 300 г;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- варенье — 200 г;
- кокосовая стружка — 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешать варенье с кокосовой стружкой. В миске взбить яйцо с сахаром и цедрой лимона.
Добавить творог, размягченное масло, соль и хорошо перемешать до однородности.
Постепенно всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Поделить его на две части.
Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт (2-3 мм), смазать подготовленной начинкой и свернуть в рулет.
Рулет нарезать на порционные кусочки, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180°C примерно 20-25 минут. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой.
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