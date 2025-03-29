Легкий рецепт булочек с любимой начинкой — понадобится стакан творога и 5 мин

Домашние булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите приготовить нежные, ароматные булочки без долгого замешивания теста? Вам понадобится всего стакан творога, несколько простых ингредиентов и 5 минут подготовки. Идеальный рецепт для быстрой домашней выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 70 г;

цедра лимона — с 1 шт.;

творог — 250 г;

сливочное масло — 100 г;

соль — щепотка;

мука — 300 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

варенье — 200 г;

кокосовая стружка — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать варенье с кокосовой стружкой. В миске взбить яйцо с сахаром и цедрой лимона.

Варенье и кокосовая стружка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить творог, размягченное масло, соль и хорошо перемешать до однородности.

Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Поделить его на две части.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт (2-3 мм), смазать подготовленной начинкой и свернуть в рулет.

Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Рулет нарезать на порционные кусочки, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180°C примерно 20-25 минут. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой.

Готовые булочки. Фото: gospodynka.com.ua

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