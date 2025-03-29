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Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога

29 марта 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Легкий рецепт булочек с любимой начинкой — понадобится стакан творога и 5 мин
Домашние булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хотите приготовить нежные, ароматные булочки без долгого замешивания теста? Вам понадобится всего стакан творога, несколько простых ингредиентов и 5 минут подготовки. Идеальный рецепт для быстрой домашней выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • творог — 250 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • варенье — 200 г;
  • кокосовая стружка — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать варенье с кокосовой стружкой. В миске взбить яйцо с сахаром и цедрой лимона.

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Варенье и кокосовая стружка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить творог, размягченное масло, соль и хорошо перемешать до однородности.

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Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Поделить его на две части.

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Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт (2-3 мм), смазать подготовленной начинкой и свернуть в рулет.

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Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Рулет нарезать на порционные кусочки, выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180°C примерно 20-25 минут. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой.

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Готовые булочки. Фото: gospodynka.com.ua

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