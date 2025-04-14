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Трубочки з лаваша із яблучною начинкою на сніданок за 10 хвилин

14 квітня 2025 05:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Трубочки з лаваша з яблучною начинкою — ідеальний сніданок за 10 хвилин
Трубочки з лаваша із яблучною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрумкі трубочки з лаваша з ароматною яблучною начинкою — це простий і швидкий варіант сніданку, який не потребує багато інгредієнтів чи зусиль. Готуються менш ніж за 10 хвилин, а результат приємно здивує.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 2 шт.;
  • яблука — 5–6 шт.;
  • цукор — 2–5 ст. л.;
  • лимонний сік — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити яблука та натерти їх на великій тертці. Викласти терті яблука на суху сковороду, збризнути лимонним соком і додати цукор за смаком. Якщо яблука солодкі, достатньо 2 столових ложок.

трубочки з лаваша із яблучною начинкою на сніданок за 10 хвилин
Яблучна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Тушкувати на середньому вогні 5–7 хвилин до повного випаровування рідини. Зняти з вогню та залишити охолонути.

трубочки з лаваша із начинкою на сніданок за 10 хвилин
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Розрізати лаваш на прямокутники. На край кожного прямокутника викласти яблучну начинку й загорнути трубочками.

смачні трубочки з лаваша із начинкою на сніданок за 10 хвилин
Трубочки з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати трубочки в духовці або обсмажити на сковороді.

трубочки з лаваша із начинкою на сніданок
Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Для запікання змастити зверху яйцем і випікати у розігрітій до 180 °С духовці приблизно 15 хвилин, орієнтуючись на свою техніку. Подається до чаю або кави як легкий солодкий перекус.

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