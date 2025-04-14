Трубочки з лаваша з яблучною начинкою — ідеальний сніданок за 10 хвилин

Трубочки з лаваша із яблучною начинкою на сніданок за 10 хвилин
Хрумкі трубочки з лаваша з ароматною яблучною начинкою — це простий і швидкий варіант сніданку, який не потребує багато інгредієнтів чи зусиль. Готуються менш ніж за 10 хвилин, а результат приємно здивує.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 2 шт.;
- яблука — 5–6 шт.;
- цукор — 2–5 ст. л.;
- лимонний сік — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
Очистити яблука та натерти їх на великій тертці. Викласти терті яблука на суху сковороду, збризнути лимонним соком і додати цукор за смаком. Якщо яблука солодкі, достатньо 2 столових ложок.
Тушкувати на середньому вогні 5–7 хвилин до повного випаровування рідини. Зняти з вогню та залишити охолонути.
Розрізати лаваш на прямокутники. На край кожного прямокутника викласти яблучну начинку й загорнути трубочками.
Запікати трубочки в духовці або обсмажити на сковороді.
Для запікання змастити зверху яйцем і випікати у розігрітій до 180 °С духовці приблизно 15 хвилин, орієнтуючись на свою техніку. Подається до чаю або кави як легкий солодкий перекус.
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