Хітові весняні бутерброди на сніданок — смачний старт дня

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці весняні бутерброди стануть справжнім хітом на вашому сніданку. Ситні, смачні та швидкі у приготуванні — вони гарантовано підкорять усіх за столом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам понадобится:

хліб — 10 шматочків;

консерви рибні (тунець) — 1 шт.;

капуста пекінська — 150 г;

цибуля зелена — невеликий пучок;

майонез — 1 ст. л.;

йогурт густий — 3 ст. л.;

чорний мелений перець — щіпка;

сіль — до смаку.

Способ приготовления

Перекласти тунець із консерви в миску та розім’яти його вилкою.

Тунець у банці. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати пекінську капусту і додати до тунця.

Капуста та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізану зелену цибулю, сіль, чорний перець, йогурт та майонез, ретельно перемішати.

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити шматочки хліба на сухій сковороді до золотистої скоринки.

Хліб на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На готові грінки викласти приготовану начинку, накрити іншою грінкою і розрізати навскіс. Подавайте до столу, смачного!

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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