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"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга

25 березня 2025 05:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Хітові весняні бутерброди на сніданок — смачний старт дня
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці весняні бутерброди стануть справжнім хітом на вашому сніданку. Ситні, смачні та швидкі у приготуванні — вони гарантовано підкорять усіх за столом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • хліб — 10 шматочків;
  • консерви рибні (тунець) — 1 шт.;
  • капуста пекінська — 150 г;
  • цибуля зелена — невеликий пучок;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • йогурт густий — 3 ст. л.;
  • чорний мелений перець — щіпка;
  • сіль — до смаку.

Способ приготовления

Перекласти тунець із консерви в миску та розім’яти його вилкою.

весняні бутерброди на сніданок
Тунець у банці. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати пекінську капусту і додати до тунця.

весняні бутерброди з тунцем на сніданок
Капуста та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізану зелену цибулю, сіль, чорний перець, йогурт та майонез, ретельно перемішати.

весняні бутерброди з тунцем та пекінською капустою на сніданок
Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити шматочки хліба на сухій сковороді до золотистої скоринки.

весняні бутерброди з тунцем та пекінською капустою
Хліб на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На готові грінки викласти приготовану начинку, накрити іншою грінкою і розрізати навскіс. Подавайте до столу, смачного!

бутерброди з тунцем та пекінською капустою
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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