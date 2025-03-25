Хітові весняні бутерброди на сніданок — смачний старт дня

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга
Ці весняні бутерброди стануть справжнім хітом на вашому сніданку. Ситні, смачні та швидкі у приготуванні — вони гарантовано підкорять усіх за столом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам понадобится:
- хліб — 10 шматочків;
- консерви рибні (тунець) — 1 шт.;
- капуста пекінська — 150 г;
- цибуля зелена — невеликий пучок;
- майонез — 1 ст. л.;
- йогурт густий — 3 ст. л.;
- чорний мелений перець — щіпка;
- сіль — до смаку.
Способ приготовления
Перекласти тунець із консерви в миску та розім’яти його вилкою.
Дрібно нарізати пекінську капусту і додати до тунця.
Додати нарізану зелену цибулю, сіль, чорний перець, йогурт та майонез, ретельно перемішати.
Обсмажити шматочки хліба на сухій сковороді до золотистої скоринки.
На готові грінки викласти приготовану начинку, накрити іншою грінкою і розрізати навскіс. Подавайте до столу, смачного!
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