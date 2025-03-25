Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow "Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь arrow

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь

25 марта 2025 05:19
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Хитовые весенние бутерброды на завтрак — вкусный старт дня
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти весенние бутерброды станут настоящим хитом на вашем завтраке. Сытные, вкусные и быстрые в приготовлении — они гарантированно покорят всех за столом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хлеб — 10 кусочков;
  • консервы рыбные (тунец) — 1 шт.;
  • капуста пекинская — 150 г;
  • лук зеленый — небольшой пучок;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • йогурт густой — 3 ст. л.;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Переложить тунец из консервы в миску и размять его вилкой.

весняні бутерброди на сніданок
Тунец в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать пекинскую капусту и добавить к тунцу.

весняні бутерброди з тунцем на сніданок
Зелень и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанный зеленый лук, соль, черный перец, йогурт и майонез, тщательно перемешать.

весняні бутерброди з тунцем та пекінською капустою на сніданок
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить кусочки хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки.

весняні бутерброди з тунцем та пекінською капустою
Хлеб на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На готовые гренки выложить приготовленную начинку, накрыть другой гренкой и разрезать наискосок. Подавайте к столу, приятного аппетита!

бутерброди з тунцем та пекінською капустою
Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.

бутерброд рецепты идея для завтрака пекинская капуста тунец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:46 Потеплению быть, но холода еще накроют Украину — прогноз Диденко

12:41 Лидер Аргентины приказал рассекретить документы о нацистах

12:33 Почти втрое меньше — на кого распространяется льготная ставка ЕСВ

12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

12:19 Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно

12:16 Гуманоидный робот из Китая впервые выполнил трюк "кип-ап" (видео)

12:07 Украинских учителей на пенсии лишили льгот — причины

12:46 Потеплению быть, но холода еще накроют Украину — прогноз Диденко

12:41 Лидер Аргентины приказал рассекретить документы о нацистах

12:33 Почти втрое меньше — на кого распространяется льготная ставка ЕСВ

12:30 Правоохранитель на Одесчине зарабатывал на уклонистах

12:27 Метеозависимые почувствуют все на себе — прогноз магнитных бурь

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

12:25 Ракетный удар по Сумам — в городе более 100 пострадавших

12:20 Отказ от присяги — какие санкции будут применены

12:19 Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно

12:16 Гуманоидный робот из Китая впервые выполнил трюк "кип-ап" (видео)

12:07 Украинских учителей на пенсии лишили льгот — причины

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

19:14 Поджоги и потеря рынка — что происходит с ТеѕІа Илона Маска

23 марта 2025

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

06:40 Латунь нарасхват — где лучшие цены на цветные металлы

06:20 Бывших ФСБшников не бывает — делегацию РФ в США возглавит Беседа

20 марта 2025

22:33 Нас не хотели отдавать — одесский морпех про ад в плену РФ

09:23 Куда инвестировать в Украине — от ОВГЗ до стартапов

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
Text

20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

Text

19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

Text

17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

12 марта 2025

06:11 Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога

20 марта 2025

07:23 Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года