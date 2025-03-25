Хитовые весенние бутерброды на завтрак — вкусный старт дня

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь
Эти весенние бутерброды станут настоящим хитом на вашем завтраке. Сытные, вкусные и быстрые в приготовлении — они гарантированно покорят всех за столом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб — 10 кусочков;
- консервы рыбные (тунец) — 1 шт.;
- капуста пекинская — 150 г;
- лук зеленый — небольшой пучок;
- майонез — 1 ст. л.;
- йогурт густой — 3 ст. л.;
- черный молотый перец — щепотка;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Переложить тунец из консервы в миску и размять его вилкой.
Мелко нарезать пекинскую капусту и добавить к тунцу.
Добавить нарезанный зеленый лук, соль, черный перец, йогурт и майонез, тщательно перемешать.
Обжарить кусочки хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки.
На готовые гренки выложить приготовленную начинку, накрыть другой гренкой и разрезать наискосок. Подавайте к столу, приятного аппетита!
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