Хитовые весенние бутерброды на завтрак — вкусный старт дня

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти весенние бутерброды станут настоящим хитом на вашем завтраке. Сытные, вкусные и быстрые в приготовлении — они гарантированно покорят всех за столом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

хлеб — 10 кусочков;

консервы рыбные (тунец) — 1 шт.;

капуста пекинская — 150 г;

лук зеленый — небольшой пучок;

майонез — 1 ст. л.;

йогурт густой — 3 ст. л.;

черный молотый перец — щепотка;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Переложить тунец из консервы в миску и размять его вилкой.

Тунец в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать пекинскую капусту и добавить к тунцу.

Зелень и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанный зеленый лук, соль, черный перец, йогурт и майонез, тщательно перемешать.

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить кусочки хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки.

Хлеб на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На готовые гренки выложить приготовленную начинку, накрыть другой гренкой и разрезать наискосок. Подавайте к столу, приятного аппетита!

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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