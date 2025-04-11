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Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин — швидко та смачно

11 квітня 2025 04:10
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин — хрумкі трубочки з сиром
Смачний сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Не знаєте, що приготувати на швидкий сніданок? Ці хрумкі трубочки з лаваша з сирною начинкою стануть вашим улюбленим рецептом. Мінімум інгредієнтів, жодних складнощів — і вже за 10 хвилин на столі ароматна, ситна страва, що смакує як гарячою, так і холодною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • тонкий лаваш — 1–2 шт.;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Скласти лаваш у кілька шарів і нарізати на широкі прямокутні смужки — має вийти 6–8 однакових за розміром частин.

смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин, швидко та смачно
Сирна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати начинку: у глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир з одним яйцем, розім’яти вилкою до однорідності. 

смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин
Сині трубочки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натертий на великій тертці твердий сир і добре перемішати. Якщо маса виходить надто щільною, влити ще одне яйце для кращої пластичності. Рівномірно розподілити сирну масу по смужці лаваша, згорнути трубочкою. Повторити з рештою смужок.

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Змастити кожну трубочку збитим яйцем з одного боку та викласти швом донизу. Після того як всі трубочки викладені, змастити верхівку залишками яйця. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.

сніданок з лаваша за 10 хвилин
Лаваш сиром. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням можна приготувати в духовці: запікати 10–15 хвилин при 200 °С до рум’яної скоринки. Смакувати гарячими з чашкою кави або улюбленим соусом.

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