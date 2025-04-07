Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Товсті та пишні млинці на сніданок — чудовий швидкий рецепт arrow

Товсті та пишні млинці на сніданок — чудовий швидкий рецепт

7 квітня 2025 05:28
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Товсті та пишні млинці на сніданок — швидкий і смачний рецепт
Товсті та пишні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Товсті та пишні млинці — ідеальний вибір для сніданку. Цей швидкий рецепт дозволить приготувати смачні млинці, які не тільки порадують вас своїм смаком, але й будуть довго залишатися м’якими.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко (тепле) — 300 мл.;
  • вода (тепла) — 300 мл.;
  • дріжджі — 5 г сухих або 12-15 г свіжих;
  • олія — 30 мл.;
  • цукор — 40 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • ванільний цукор — за бажанням;
  • яйце — 1 шт.;
  • манка — 140 г;
  • борошно — 300 г;
  • олія для змащування сковороди;
  • вершкове масло для змащування млинців — 40-50 г.

Спосіб приготування

Тепле молоко змішати з теплою водою, додати цукор і перемішати до його розчинення. Додати дріжджі і дати їм розійтися. Далі додати яйце, олію, сіль і ванільний цукор (за бажанням). Все добре перемішати.

рецепт пишних млинців
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати манку, перемішати, а потім поступово додавати борошно, знову перемішати. Накрити тісто і залишити на 1 годину в теплому місці для підйому. Після цього тісто, яке стало пишним і з бульбашками, перемішати.

рецепт пишних млинців на сніданок
Млинці та масло. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду і випікати млинці. Тісто густе, воно повільно розтікається, тому зручно використовувати ополоник для рівномірного розподілу. Перед кожним млинцем злегка змащувати сковороду олією (можна також пекти без олії, але млинці будуть менш пористими).

простий рецепт пишних млинців
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Пекти млинці на слабкому вогні, щоб вони не підгоріли і встигли добре пропектися. Щоб млинці залишалися м’якими, змастити їх розтопленим вершковим маслом і накрити кришкою. Можна використовувати ковпак для мікрохвильової печі.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепти оладки ідея для сніданку млинці панкейки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Ринок зерна залихоманило — що відбувається з цінами на ячмінь

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

06:25 У низці областей буде сніг і дощ — прогноз погоди на сьогодні

06:10 Дострокові пенсії у 2025 році — хто потрапить до списку

05:30 У Вашингтоні близько тисячі людей зібрались на підтримку України

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

04:30 "Контракт 18-24" — чому деякі кандидати отримують відмову

04:20 Орендована земля в Україні — чи можна подарувати без наслідків

03:32 Депутат скоїв смертельне ДТП — що вирішив суд

03:26 "Азову" потрібні анестезіологи — скільки платять

02:30 Радник Трампа розкритикував Ілона Маска за заклик зняти мита

06:30 Ринок зерна залихоманило — що відбувається з цінами на ячмінь

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

06:25 У низці областей буде сніг і дощ — прогноз погоди на сьогодні

06:10 Дострокові пенсії у 2025 році — хто потрапить до списку

05:30 У Вашингтоні близько тисячі людей зібрались на підтримку України

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

04:30 "Контракт 18-24" — чому деякі кандидати отримують відмову

04:20 Орендована земля в Україні — чи можна подарувати без наслідків

03:32 Депутат скоїв смертельне ДТП — що вирішив суд

03:26 "Азову" потрібні анестезіологи — скільки платять

02:30 Радник Трампа розкритикував Ілона Маска за заклик зняти мита

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати