Товсті та пишні млинці на сніданок — швидкий і смачний рецепт

Товсті та пишні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Товсті та пишні млинці — ідеальний вибір для сніданку. Цей швидкий рецепт дозволить приготувати смачні млинці, які не тільки порадують вас своїм смаком, але й будуть довго залишатися м’якими.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко (тепле) — 300 мл.;

вода (тепла) — 300 мл.;

дріжджі — 5 г сухих або 12-15 г свіжих;

олія — 30 мл.;

цукор — 40 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

ванільний цукор — за бажанням;

яйце — 1 шт.;

манка — 140 г;

борошно — 300 г;

олія для змащування сковороди;

вершкове масло для змащування млинців — 40-50 г.

Спосіб приготування

Тепле молоко змішати з теплою водою, додати цукор і перемішати до його розчинення. Додати дріжджі і дати їм розійтися. Далі додати яйце, олію, сіль і ванільний цукор (за бажанням). Все добре перемішати.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати манку, перемішати, а потім поступово додавати борошно, знову перемішати. Накрити тісто і залишити на 1 годину в теплому місці для підйому. Після цього тісто, яке стало пишним і з бульбашками, перемішати.

Млинці та масло. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду і випікати млинці. Тісто густе, воно повільно розтікається, тому зручно використовувати ополоник для рівномірного розподілу. Перед кожним млинцем злегка змащувати сковороду олією (можна також пекти без олії, але млинці будуть менш пористими).

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Пекти млинці на слабкому вогні, щоб вони не підгоріли і встигли добре пропектися. Щоб млинці залишалися м’якими, змастити їх розтопленим вершковим маслом і накрити кришкою. Можна використовувати ковпак для мікрохвильової печі.

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