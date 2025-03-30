Бананові оладки за 5 хвилини — корисний сніданок з простих продуктів

Бананові оладки без борошна та цукру. Фото: скриншот YouTube/Dished

Ароматні та пухкі бананові панкейки обов'язково мають з'явитися на вашому ранковому столі. Цей варіант ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу солодким сніданкам, але при цьому хоче не набрати зайвих кілограмів.

Рецептом ідеальних панкейків без борошна та цукру поділилися на YouTube-каналі Dished.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вівсянка — 0,5 склянки;

банан — 1 шт.;

молоко — 3,5 ст. л.;

сіль;

кориця за смаком;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Вівсянку подрібнити у борошно за допомогою блендеру або кавомолки.

Банан поділити на шматочки на перетерти у пюре за допомогою виделки. До пюре додати молоко, вівсяне борошно, сіль та корицю. Суміш ретельно перемішати.

На розігріту пательню додати вершкове масло. За допомогою ложки викласти тісто на пательню та сформувати оладки. Після появи дірочок, перевернути панкейки на інший бік. Смажити до золотавості. Готові бананові оладки можна подати зі улюбленим соусом, медом або джемом.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом омлету на воді для легкого сніданку.

А раніше розповідали про низькокалорійний десерт з трьох інгредієнтів, який здивує своїм смаком.

Також спробуйте "хітові" бутерброди для сніданку, які першими з'їдають на столі.