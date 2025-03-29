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Легкий сніданок за 2 хв — як приготувати омлет на воді

29 березня 2025 04:39
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Омлет на воді — простий сніданок для схуднення без зайвих калорій
Легкий омлет на воді. Фото: instagram.com/evgeniakarpa
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Легкий та ніжний омлет на воді стане ідеальним варіантом сніданку для тих, хто стежить за фігурою. Приготувати його можна за лічені хвилини, але результат вас приємно здивує.

Лайфхаком у Instagram поділилася блогерка Євгенія Карпа.

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Вам знадобиться:

  • яйце
  • вода
  • сіль
  • спеції за смаком
  • вершкове масло

Спосіб приготування

Яйця вбити у миску та перемішати з сіллю за допомогою виделки або вінчика. Важливо не збивати яйця до густої піни, достатньо просто поєднати білок та жовток між собою.

Омлет на воді за 2 хвилини
Приготування омлету. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

На розігріту пательню влити трохи води та довести до кипіння. Після чого влити у воду яєчну суміш. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 2-3 хвилини.

Низькокалорійний омлет на сніданок на воді
Омлет на воді. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

За допомогою шумівки чи лопатки дістати готовий омлет. За бажанням до готового омлету можна додати спеції або полити соусом. Для приготування соусу змішати розтоплене вершкове масло зі спеціями (паприка, перець, сушений часник тощо).

Омлет на сніданок на воді
Варіант подачі омлету. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати ніжний шоколадний пудинг з хурми без шкоди для фігури.

Окрім того, спробуйте салат "Дружба" з трьох інгредієнтів, який здивує своїм смаком.

А також приготуйте ситні та смачні бутерброди на сніданок, які стали справжнім весняним хітом.

лайфхаки Сніданок яйця рецепт омлет

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03:26 "Азов" шукає аналітиків розвідки — скільки платять

02:20 Стало відомо, які відстрочки з'являться в Резерв+

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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