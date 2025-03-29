Омлет на воді — простий сніданок для схуднення без зайвих калорій

Легкий сніданок за 2 хв — як приготувати омлет на воді
Легкий та ніжний омлет на воді стане ідеальним варіантом сніданку для тих, хто стежить за фігурою. Приготувати його можна за лічені хвилини, але результат вас приємно здивує.
Лайфхаком у Instagram поділилася блогерка Євгенія Карпа.
Вам знадобиться:
- яйце
- вода
- сіль
- спеції за смаком
- вершкове масло
Спосіб приготування
Яйця вбити у миску та перемішати з сіллю за допомогою виделки або вінчика. Важливо не збивати яйця до густої піни, достатньо просто поєднати білок та жовток між собою.
На розігріту пательню влити трохи води та довести до кипіння. Після чого влити у воду яєчну суміш. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 2-3 хвилини.
За допомогою шумівки чи лопатки дістати готовий омлет. За бажанням до готового омлету можна додати спеції або полити соусом. Для приготування соусу змішати розтоплене вершкове масло зі спеціями (паприка, перець, сушений часник тощо).
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