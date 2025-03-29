Омлет на воді — простий сніданок для схуднення без зайвих калорій

Легкий омлет на воді. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

Легкий та ніжний омлет на воді стане ідеальним варіантом сніданку для тих, хто стежить за фігурою. Приготувати його можна за лічені хвилини, але результат вас приємно здивує.

Лайфхаком у Instagram поділилася блогерка Євгенія Карпа.

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Вам знадобиться:

яйце

вода

сіль

спеції за смаком

вершкове масло

Спосіб приготування

Яйця вбити у миску та перемішати з сіллю за допомогою виделки або вінчика. Важливо не збивати яйця до густої піни, достатньо просто поєднати білок та жовток між собою.

Приготування омлету. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

На розігріту пательню влити трохи води та довести до кипіння. Після чого влити у воду яєчну суміш. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 2-3 хвилини.

Омлет на воді. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

За допомогою шумівки чи лопатки дістати готовий омлет. За бажанням до готового омлету можна додати спеції або полити соусом. Для приготування соусу змішати розтоплене вершкове масло зі спеціями (паприка, перець, сушений часник тощо).

Варіант подачі омлету. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

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