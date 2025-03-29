Омлет на воде — простой завтрак для похудения без лишних калорий

Легкий завтрак за 2 мин — как приготовить омлет на воде
Легкий и нежный омлет на воде станет идеальным вариантом завтрака для тех, кто следит за фигурой. Приготовить его можно за считанные минуты, но результат вас приятно удивит.
Лайфхаком в Instagram поделилась блогер Евгения Карпа.
Вам понадобится:
- яйцо
- вода
- соль
- специи по вкусу
- сливочное масло
Способ приготовления
Яйца вбить в миску и перемешать с солью с помощью вилки или венчика. Важно не взбивать яйца до густой пены, достаточно просто соединить белок и желток между собой.
На разогретую сковороду влить немного воды и довести до кипения. После чего влить в воду яичную смесь. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 2-3 минуты.
С помощью шумовки или лопатки достать готовый омлет. По желанию к готовому омлету можно добавить специи или полить соусом. Для приготовления соуса смешать растопленное сливочное масло со специями (паприка, перец, сушеный чеснок и т.д.).
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