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Легкий завтрак за 2 мин — как приготовить омлет на воде

29 марта 2025 04:39
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Омлет на воде — простой завтрак для похудения без лишних калорий
Легкий омлет на воде. Фото: instagram.com/evgeniakarpa
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Легкий и нежный омлет на воде станет идеальным вариантом завтрака для тех, кто следит за фигурой. Приготовить его можно за считанные минуты, но результат вас приятно удивит.

Лайфхаком в Instagram поделилась блогер Евгения Карпа.

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Вам понадобится:

  • яйцо
  • вода
  • соль
  • специи по вкусу
  • сливочное масло

Способ приготовления

Яйца вбить в миску и перемешать с солью с помощью вилки или венчика. Важно не взбивать яйца до густой пены, достаточно просто соединить белок и желток между собой.

Омлет на воді за 2 хвилини
Приготовление омлета. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

На разогретую сковороду влить немного воды и довести до кипения. После чего влить в воду яичную смесь. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 2-3 минуты.

Низькокалорійний омлет на сніданок на воді
Омлет на воде. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

С помощью шумовки или лопатки достать готовый омлет. По желанию к готовому омлету можно добавить специи или полить соусом. Для приготовления соуса смешать растопленное сливочное масло со специями (паприка, перец, сушеный чеснок и т.д.).

Омлет на сніданок на воді
Вариант подачи омлета. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

Напомним, мы рассказывали, как приготовить нежный шоколадный пудинг из хурмы без вреда для фигуры.

Кроме того, попробуйте салат "Дружба" из трех ингредиентов, который удивит своим вкусом.

А также приготовьте сытные и вкусные бутерброды на завтрак, которые стали настоящим весенним хитом.

лайфхаки Завтрак яйца рецепт омлет

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:58 Пенсии для военных — какой должен быть стаж

06:55 Землетрясение в Мьянме — погибли сотни человек

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