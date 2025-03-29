Омлет на воде — простой завтрак для похудения без лишних калорий

Легкий омлет на воде. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

Легкий и нежный омлет на воде станет идеальным вариантом завтрака для тех, кто следит за фигурой. Приготовить его можно за считанные минуты, но результат вас приятно удивит.

Лайфхаком в Instagram поделилась блогер Евгения Карпа.

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Вам понадобится:

яйцо

вода

соль

специи по вкусу

сливочное масло

Способ приготовления

Яйца вбить в миску и перемешать с солью с помощью вилки или венчика. Важно не взбивать яйца до густой пены, достаточно просто соединить белок и желток между собой.

Приготовление омлета. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

На разогретую сковороду влить немного воды и довести до кипения. После чего влить в воду яичную смесь. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 2-3 минуты.

Омлет на воде. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

С помощью шумовки или лопатки достать готовый омлет. По желанию к готовому омлету можно добавить специи или полить соусом. Для приготовления соуса смешать растопленное сливочное масло со специями (паприка, перец, сушеный чеснок и т.д.).

Вариант подачи омлета. Фото: instagram.com/evgeniakarpa

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