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Полезный завтрак за 5 минут — понадобится банан

30 марта 2025 04:39
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Банановые оладьи за 5 минуты — полезный завтрак из простых продуктов
Банановые оладьи без муки и сахара. Фото: скриншот YouTube/Dished
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Ароматные и воздушные банановые панкейки обязательно должны появиться на вашем утреннем столе. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто предпочитает сладкие завтраки, но при этом хочет не набрать лишних килограммов.

Рецептом идеальных панкейков без муки и сахара поделились на YouTube-канале Dished.

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Вам понадобится:

  • овсянка — 0,5 стакана;
  • банан — 1 шт;
  • молоко — 3,5 ст. л;
  • соль;
  • корица по вкусу;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Овсянку измельчить в муку с помощью блендера или кофемолки.

Банан поделить на кусочки на перетереть в пюре с помощью вилки. К пюре добавить молоко, овсяную муку, соль и корицу. Смесь тщательно перемешать.

На разогретую сковороду добавить сливочное масло. С помощью ложки выложить тесто на сковороду и сформировать оладьи. После появления дырочек, перевернуть панкейки на другую сторону. Жарить до золотистости. Готовые банановые оладьи можно подать с любимым соусом, медом или джемом.

Напомним, мы делились рецептом омлета на воде для легкого завтрака.

А ранее рассказывали о низкокалорийном десерте из трех ингредиентов, который удивит своим вкусом.

Также попробуйте "хитовые" бутерброды для завтрака, которые первыми съедают на столе.

Завтрак рецепт оладьи банан панкейки

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