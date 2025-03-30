Банановые оладьи за 5 минуты — полезный завтрак из простых продуктов

Банановые оладьи без муки и сахара. Фото: скриншот YouTube/Dished

Ароматные и воздушные банановые панкейки обязательно должны появиться на вашем утреннем столе. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто предпочитает сладкие завтраки, но при этом хочет не набрать лишних килограммов.

Рецептом идеальных панкейков без муки и сахара поделились на YouTube-канале Dished.

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Вам понадобится:

овсянка — 0,5 стакана;

банан — 1 шт;

молоко — 3,5 ст. л;

соль;

корица по вкусу;

сливочное масло.

Способ приготовления

Овсянку измельчить в муку с помощью блендера или кофемолки.

Банан поделить на кусочки на перетереть в пюре с помощью вилки. К пюре добавить молоко, овсяную муку, соль и корицу. Смесь тщательно перемешать.

На разогретую сковороду добавить сливочное масло. С помощью ложки выложить тесто на сковороду и сформировать оладьи. После появления дырочек, перевернуть панкейки на другую сторону. Жарить до золотистости. Готовые банановые оладьи можно подать с любимым соусом, медом или джемом.

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