Китайський омлет з TikTok за 10 хвилин — як приготувати незвичний сніданок

Китайський омлет. Фото: hermanathome.com

Якщо ви думаєте, що вас не здивує омлет на сніданок, то ви просто не куштували його за цим рецептом. Китайська техніка приготування зробила цей омлет справжнім хітом у соцмережах.

Традиційним рецептом поділилися на каналі Wei's Red House Kitchen на YouTube.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

тепла вода;

сіль;

соєвий соус;

кунжутна олія;

зелена цибуля за смаком.

Спосіб приготування

Яйця розбити у миску та ретельно збити. Додати до яєць теплу воду у співвідношенні 2:1 та добре перемішати.

Яйця збиті з теплою водою. Фото: скриншот

Процідити суміш через дрібне ситечко в форму або міцну керамічну тарілку, щоб видалити грудочки та бульбашки повітря. Обережно додати сіль і зняти ложкою бульбашки, що утворилися.

Підготовка яєчної суміші. Фото: скриншот

Воду у каструлі чи пароварці довести до кипіння. Обережно поставити форму з яєчною сумішшю на парову баню та накрити зверху кришкою. Готувати на парі 8-10 хвилин, потім вимкнути вогонь і залишити яйця ще 5 хвилин.

Для соусу змішати соєвий соус та кунжутну олію. За бажанням можна додати гострий чилі або спеції. Готовий омлет полити соусом та прикрасити подрібленою зеленою цибулею.

Готовий омлет з соусом. Фото: скриншот

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