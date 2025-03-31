Китайський омлет з TikTok за 10 хвилин — як приготувати незвичний сніданок

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хв
Якщо ви думаєте, що вас не здивує омлет на сніданок, то ви просто не куштували його за цим рецептом. Китайська техніка приготування зробила цей омлет справжнім хітом у соцмережах.
Традиційним рецептом поділилися на каналі Wei's Red House Kitchen на YouTube.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- тепла вода;
- сіль;
- соєвий соус;
- кунжутна олія;
- зелена цибуля за смаком.
Спосіб приготування
Яйця розбити у миску та ретельно збити. Додати до яєць теплу воду у співвідношенні 2:1 та добре перемішати.
Процідити суміш через дрібне ситечко в форму або міцну керамічну тарілку, щоб видалити грудочки та бульбашки повітря. Обережно додати сіль і зняти ложкою бульбашки, що утворилися.
Воду у каструлі чи пароварці довести до кипіння. Обережно поставити форму з яєчною сумішшю на парову баню та накрити зверху кришкою. Готувати на парі 8-10 хвилин, потім вимкнути вогонь і залишити яйця ще 5 хвилин.
Для соусу змішати соєвий соус та кунжутну олію. За бажанням можна додати гострий чилі або спеції. Готовий омлет полити соусом та прикрасити подрібленою зеленою цибулею.
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