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"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хв

31 березня 2025 04:39
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Китайський омлет з TikTok за 10 хвилин — як приготувати незвичний сніданок
Китайський омлет. Фото: hermanathome.com
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо ви думаєте, що вас не здивує омлет на сніданок, то ви просто не куштували його за цим рецептом. Китайська техніка приготування зробила цей омлет справжнім хітом у соцмережах.

Традиційним рецептом поділилися на каналі Wei's Red House Kitchen на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • тепла вода;
  • сіль;
  • соєвий соус;
  • кунжутна олія;
  • зелена цибуля за смаком.

Спосіб приготування

Яйця розбити у миску та ретельно збити. Додати до яєць теплу воду у співвідношенні 2:1 та добре перемішати.

Китайський омлет на пару на сніданок
Яйця збиті з теплою водою. Фото: скриншот

Процідити суміш через дрібне ситечко в форму або міцну керамічну тарілку, щоб видалити грудочки та бульбашки повітря. Обережно додати сіль і зняти ложкою бульбашки, що утворилися.

Омлет на пару за китайським рецептом
Підготовка яєчної суміші. Фото: скриншот

Воду у каструлі чи пароварці довести до кипіння. Обережно поставити форму з яєчною сумішшю на парову баню та накрити зверху кришкою. Готувати на парі 8-10 хвилин, потім вимкнути вогонь і залишити яйця ще 5 хвилин.

Для соусу змішати соєвий соус та кунжутну олію. За бажанням можна додати гострий чилі або спеції. Готовий омлет полити соусом та прикрасити подрібленою зеленою цибулею.

Китайський омлет з соєвим соусом
Готовий омлет з соусом. Фото: скриншот

Раніше ми ділилися рецептом лінивого суші-торту в духовці, який підкорив TikTok.

Окрім того, пропонуємо корисний сніданок за 5 хвилин, для якого знадобиться банан.

Також спробуйте приготувати ароматні булочки з начинкою до ранкової кави.

Сніданок яйця рецепт омлет китайська кухня

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