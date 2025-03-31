Китайский омлет с TikTok за 10 минут - как приготовить необычный завтрак

Китайский омлет. Фото: hermanathome.com

Если вы думаете, что вас не удивит омлет на завтрак, то вы просто не пробовали его по этому рецепту. Китайская техника приготовления сделала этот омлет настоящим хитом в соцсетях.

Традиционным рецептом поделились на канале Wei's Red House Kitchen на YouTube.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

теплая вода;

соль;

соевый соус;

кунжутное масло;

зеленый лук по вкусу.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску и тщательно взбить. Добавить к яйцам теплую воду в соотношении 2:1 и хорошо перемешать.

Яйца взбитые с теплой водой. Фото: скриншот

Процедить смесь через мелкое ситечко в форму или прочную керамическую тарелку, чтобы удалить комочки и пузырьки воздуха. Осторожно добавить соль и снять ложкой образовавшиеся пузырьки.

Подготовка яичной смеси. Фото: скриншот

Воду в кастрюле или пароварке довести до кипения. Осторожно поставить форму с яичной смесью на паровую баню и накрыть сверху крышкой. Готовить на пару 8-10 минут, затем выключить огонь и оставить яйца еще 5 минут.

Для соуса смешать соевый соус и кунжутное масло. По желанию можно добавить острый чили или специи. Готовый омлет полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.

Готовый омлет с соусом. Фото: скриншот

Ранее мы делились рецептом ленивого суши-торта в духовке, который покорил TikTok.

Кроме того, предлагаем полезный завтрак за 5 минут, для которого понадобится банан.

Также попробуйте приготовить ароматные булочки с начинкой к утреннему кофе.