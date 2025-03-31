Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow "Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 мин arrow

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 мин

31 марта 2025 04:39
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Китайский омлет с TikTok за 10 минут - как приготовить необычный завтрак
Китайский омлет. Фото: hermanathome.com
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если вы думаете, что вас не удивит омлет на завтрак, то вы просто не пробовали его по этому рецепту. Китайская техника приготовления сделала этот омлет настоящим хитом в соцсетях.

Традиционным рецептом поделились на канале Wei's Red House Kitchen на YouTube.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • теплая вода;
  • соль;
  • соевый соус;
  • кунжутное масло;
  • зеленый лук по вкусу.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску и тщательно взбить. Добавить к яйцам теплую воду в соотношении 2:1 и хорошо перемешать.

Китайський омлет на пару на сніданок
Яйца взбитые с теплой водой. Фото: скриншот

Процедить смесь через мелкое ситечко в форму или прочную керамическую тарелку, чтобы удалить комочки и пузырьки воздуха. Осторожно добавить соль и снять ложкой образовавшиеся пузырьки.

Омлет на пару за китайським рецептом
Подготовка яичной смеси. Фото: скриншот

Воду в кастрюле или пароварке довести до кипения. Осторожно поставить форму с яичной смесью на паровую баню и накрыть сверху крышкой. Готовить на пару 8-10 минут, затем выключить огонь и оставить яйца еще 5 минут.

Для соуса смешать соевый соус и кунжутное масло. По желанию можно добавить острый чили или специи. Готовый омлет полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.

Китайський омлет з соєвим соусом
Готовый омлет с соусом. Фото: скриншот

Ранее мы делились рецептом ленивого суши-торта в духовке, который покорил TikTok.

Кроме того, предлагаем полезный завтрак за 5 минут, для которого понадобится банан.

Также попробуйте приготовить ароматные булочки с начинкой к утреннему кофе.

Завтрак яйца рецепт омлет китайская кухня

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:54 В ВМС объяснили, как отреагируют, если РФ нарушит перемирие

04:20 Дарение земли ребенку — что нужно знать в 2025 году

Срочная новость

04:16 Повторная воздушная тревога в Киеве — какая опасность

03:47 Британский премьер обсудил с Трампом Украину — о чем шла речь

Срочная новость

03:30 Удар БпЛА по Харькову — есть попадания и пострадавшие

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

03:26 В ряды "Азова" приглашают людей, которые разбираются в ремонте

02:21 Новый премьер Гренландии ответил на угрозы Трампа

01:54 "Мне все равно", — Трамп о подорожании авто в США

01:30 Запуск электронного кабинета для работников ВВК — когда будет

01:25 В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара

04:54 В ВМС объяснили, как отреагируют, если РФ нарушит перемирие

04:20 Дарение земли ребенку — что нужно знать в 2025 году

Срочная новость

04:16 Повторная воздушная тревога в Киеве — какая опасность

03:47 Британский премьер обсудил с Трампом Украину — о чем шла речь

Срочная новость

03:30 Удар БпЛА по Харькову — есть попадания и пострадавшие

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

03:26 В ряды "Азова" приглашают людей, которые разбираются в ремонте

02:21 Новый премьер Гренландии ответил на угрозы Трампа

01:54 "Мне все равно", — Трамп о подорожании авто в США

01:30 Запуск электронного кабинета для работников ВВК — когда будет

01:25 В Турции оппозиция призывает к бойкоту ресторана звездного повара

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии