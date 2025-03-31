Китайский омлет с TikTok за 10 минут - как приготовить необычный завтрак

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 мин
Если вы думаете, что вас не удивит омлет на завтрак, то вы просто не пробовали его по этому рецепту. Китайская техника приготовления сделала этот омлет настоящим хитом в соцсетях.
Традиционным рецептом поделились на канале Wei's Red House Kitchen на YouTube.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- теплая вода;
- соль;
- соевый соус;
- кунжутное масло;
- зеленый лук по вкусу.
Способ приготовления
Яйца разбить в миску и тщательно взбить. Добавить к яйцам теплую воду в соотношении 2:1 и хорошо перемешать.
Процедить смесь через мелкое ситечко в форму или прочную керамическую тарелку, чтобы удалить комочки и пузырьки воздуха. Осторожно добавить соль и снять ложкой образовавшиеся пузырьки.
Воду в кастрюле или пароварке довести до кипения. Осторожно поставить форму с яичной смесью на паровую баню и накрыть сверху крышкой. Готовить на пару 8-10 минут, затем выключить огонь и оставить яйца еще 5 минут.
Для соуса смешать соевый соус и кунжутное масло. По желанию можно добавить острый чили или специи. Готовый омлет полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.
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