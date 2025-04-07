Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Толстые и пышные блины на завтрак — отличный быстрый рецепт arrow

Толстые и пышные блины на завтрак — отличный быстрый рецепт

7 апреля 2025 05:28
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Толстые и пышные блины на завтрак — быстрый и вкусный рецепт
Толстые и пышные блины. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Толстые и пышные блины — идеальный выбор для завтрака. Этот быстрый рецепт позволит приготовить вкусные блины, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и будут долго оставаться мягкими.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко (теплое) — 300 мл.;
  • вода (теплая) — 300 мл.;
  • дрожжи — 5 г сухих или 12-15 г свежих;
  • масло — 30 мл.;
  • сахар — 40 г;
  • соль — 1/3 ч. л;
  • ванильный сахар — по желанию;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манка — 140 г;
  • мука — 300 г;
  • масло для смазывания сковороды;
  • сливочное масло для смазывания блинов — 40-50 г.

Способ приготовления

Теплое молоко смешать с теплой водой, добавить сахар и перемешать до его растворения. Добавить дрожжи и дать им разойтись. Далее добавить яйцо, масло, соль и ванильный сахар (по желанию). Все хорошо перемешать.

рецепт пишних млинців
Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать манку, перемешать, а затем постепенно добавлять муку, снова перемешать. Накрыть тесто и оставить на 1 час в теплом месте для подъема. После этого тесто, которое стало пышным и с пузырьками, перемешать.

рецепт пишних млинців на сніданок
Блины и масло. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду и выпекать блины. Тесто густое, оно медленно растекается, поэтому удобно использовать половник для равномерного распределения. Перед каждым блином слегка смазывать сковороду маслом (можно также печь без масла, но блины будут менее пористыми).

простий рецепт пишних млинців
Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Печь блины на слабом огне, чтобы они не подгорели и успели хорошо пропечься. Чтобы блины оставались мягкими, смазать их растопленным сливочным маслом и накрыть крышкой. Можно использовать колпак для микроволновой печи.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепты оладьи идея для завтрака блины панкейки
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:30 В Вашингтоне около тысячи человек собрались в поддержку Украины

04:30 "Контракт 18-24" — почему некоторые кандидаты получают отказ

04:20 Арендованная земля в Украине — можно ли подарить без последствий

03:32 Депутат совершил смертельное ДТП — что решил суд

03:26 "Азову" нужны анестезиологи — сколько платят

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

02:30 Советник Трампа раскритиковал Илона Маска за призыв снять пошлины

01:34 В ВСУ появляется новые должности — что известно

01:03 Мужчина незаконно рубил деревья — как наказал суд

00:32 Пьяный водитель предложил полицейским взятку — как наказал суд

00:14 ХАМАС обстрелял города Израиля ракетами — что известно

05:30 В Вашингтоне около тысячи человек собрались в поддержку Украины

04:30 "Контракт 18-24" — почему некоторые кандидаты получают отказ

04:20 Арендованная земля в Украине — можно ли подарить без последствий

03:32 Депутат совершил смертельное ДТП — что решил суд

03:26 "Азову" нужны анестезиологи — сколько платят

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

02:30 Советник Трампа раскритиковал Илона Маска за призыв снять пошлины

01:34 В ВСУ появляется новые должности — что известно

01:03 Мужчина незаконно рубил деревья — как наказал суд

00:32 Пьяный водитель предложил полицейским взятку — как наказал суд

00:14 ХАМАС обстрелял города Израиля ракетами — что известно

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать