Толстые и пышные блины на завтрак — быстрый и вкусный рецепт

Толстые и пышные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Толстые и пышные блины — идеальный выбор для завтрака. Этот быстрый рецепт позволит приготовить вкусные блины, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и будут долго оставаться мягкими.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко (теплое) — 300 мл.;

вода (теплая) — 300 мл.;

дрожжи — 5 г сухих или 12-15 г свежих;

масло — 30 мл.;

сахар — 40 г;

соль — 1/3 ч. л;

ванильный сахар — по желанию;

яйцо — 1 шт.;

манка — 140 г;

мука — 300 г;

масло для смазывания сковороды;

сливочное масло для смазывания блинов — 40-50 г.

Способ приготовления

Теплое молоко смешать с теплой водой, добавить сахар и перемешать до его растворения. Добавить дрожжи и дать им разойтись. Далее добавить яйцо, масло, соль и ванильный сахар (по желанию). Все хорошо перемешать.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать манку, перемешать, а затем постепенно добавлять муку, снова перемешать. Накрыть тесто и оставить на 1 час в теплом месте для подъема. После этого тесто, которое стало пышным и с пузырьками, перемешать.

Блины и масло. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду и выпекать блины. Тесто густое, оно медленно растекается, поэтому удобно использовать половник для равномерного распределения. Перед каждым блином слегка смазывать сковороду маслом (можно также печь без масла, но блины будут менее пористыми).

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Печь блины на слабом огне, чтобы они не подгорели и успели хорошо пропечься. Чтобы блины оставались мягкими, смазать их растопленным сливочным маслом и накрыть крышкой. Можно использовать колпак для микроволновой печи.

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