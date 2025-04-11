Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут — хрустящие трубочки с сыром

Вкусный завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Не знаете, что приготовить на быстрый завтрак? Эти хрустящие трубочки из лаваша с сырной начинкой станут вашим любимым рецептом. Минимум ингредиентов, никаких сложностей — и уже через 10 минут на столе ароматное, сытное блюдо, которое подходит как горячим, так и холодным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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тонкий лаваш — 1-2 шт.;

творог — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

яйца — 2 шт.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Сложить лаваш в несколько слоев и нарезать на широкие прямоугольные полоски - должно получиться 6-8 одинаковых по размеру частей.

Сырная начинка из творога. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить начинку: в глубокой миске соединить творог с одним яйцом, размять вилкой до однородности.

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Синие трубочки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертый на крупной терке твердый сыр и хорошо перемешать. Если масса получается слишком плотной, влить еще одно яйцо для лучшей пластичности. Равномерно распределить сырную массу по полоске лаваша, свернуть трубочкой. Повторить с оставшимися полосками.

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Смазать каждую трубочку взбитым яйцом с одной стороны и выложить швом вниз. После того как все трубочки выложены, смазать верхушку остатками яйца. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.

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Лаваш с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно приготовить в духовке: запекать 10-15 минут при 200 °С до румяной корочки. Смаковать горячими с чашкой кофе или любимым соусом.

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