Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут — хрустящие трубочки с сыром

Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут — быстро и вкусно
Не знаете, что приготовить на быстрый завтрак? Эти хрустящие трубочки из лаваша с сырной начинкой станут вашим любимым рецептом. Минимум ингредиентов, никаких сложностей — и уже через 10 минут на столе ароматное, сытное блюдо, которое подходит как горячим, так и холодным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тонкий лаваш — 1-2 шт.;
- творог — 200 г;
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Сложить лаваш в несколько слоев и нарезать на широкие прямоугольные полоски - должно получиться 6-8 одинаковых по размеру частей.
Приготовить начинку: в глубокой миске соединить творог с одним яйцом, размять вилкой до однородности.
Добавить натертый на крупной терке твердый сыр и хорошо перемешать. Если масса получается слишком плотной, влить еще одно яйцо для лучшей пластичности. Равномерно распределить сырную массу по полоске лаваша, свернуть трубочкой. Повторить с оставшимися полосками.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Смазать каждую трубочку взбитым яйцом с одной стороны и выложить швом вниз. После того как все трубочки выложены, смазать верхушку остатками яйца. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне.
По желанию можно приготовить в духовке: запекать 10-15 минут при 200 °С до румяной корочки. Смаковать горячими с чашкой кофе или любимым соусом.
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