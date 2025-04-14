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Трубочки из лаваша с яблочной начинкой на завтрак за 10 минут

14 апреля 2025 05:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Трубочки из лаваша с яблочной начинкой — идеальный завтрак за 10 минут
Трубочки из лаваша с яблочной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрустящие трубочки из лаваша с ароматной яблочной начинкой — это простой и быстрый вариант завтрака, который не требует много ингредиентов или усилий. Готовятся менее чем за 10 минут, а результат приятно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 2 шт.;
  • яблоки — 5-6 шт.;
  • сахар — 2-5 ст. л.;
  • лимонный сок — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Очистить яблоки и натереть их на крупной терке. Выложить тертые яблоки на сухую сковороду, сбрызнуть лимонным соком и добавить сахар по вкусу. Если яблоки сладкие, достаточно 2 столовых ложек.

трубочки з лаваша із яблучною начинкою на сніданок за 10 хвилин
Яблочная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Тушить на среднем огне 5-7 минут до полного испарения жидкости. Снять с огня и оставить остыть.

трубочки з лаваша із начинкою на сніданок за 10 хвилин
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Разрезать лаваш на прямоугольники. На край каждого прямоугольника выложить яблочную начинку и завернуть трубочками.

смачні трубочки з лаваша із начинкою на сніданок за 10 хвилин
Трубочки из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать трубочки в духовке или обжарить на сковороде.

трубочки з лаваша із начинкою на сніданок
Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Для запекания смазать сверху яйцом и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 15 минут, ориентируясь на свою технику. Подается к чаю или кофе как легкий сладкий перекус.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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