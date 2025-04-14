Трубочки из лаваша с яблочной начинкой — идеальный завтрак за 10 минут

Трубочки из лаваша с яблочной начинкой на завтрак за 10 минут
Хрустящие трубочки из лаваша с ароматной яблочной начинкой — это простой и быстрый вариант завтрака, который не требует много ингредиентов или усилий. Готовятся менее чем за 10 минут, а результат приятно удивит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш — 2 шт.;
- яблоки — 5-6 шт.;
- сахар — 2-5 ст. л.;
- лимонный сок — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Очистить яблоки и натереть их на крупной терке. Выложить тертые яблоки на сухую сковороду, сбрызнуть лимонным соком и добавить сахар по вкусу. Если яблоки сладкие, достаточно 2 столовых ложек.
Тушить на среднем огне 5-7 минут до полного испарения жидкости. Снять с огня и оставить остыть.
Разрезать лаваш на прямоугольники. На край каждого прямоугольника выложить яблочную начинку и завернуть трубочками.
Запекать трубочки в духовке или обжарить на сковороде.
Для запекания смазать сверху яйцом и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 15 минут, ориентируясь на свою технику. Подается к чаю или кофе как легкий сладкий перекус.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!