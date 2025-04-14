Трубочки из лаваша с яблочной начинкой — идеальный завтрак за 10 минут

Трубочки из лаваша с яблочной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящие трубочки из лаваша с ароматной яблочной начинкой — это простой и быстрый вариант завтрака, который не требует много ингредиентов или усилий. Готовятся менее чем за 10 минут, а результат приятно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лаваш — 2 шт.;

яблоки — 5-6 шт.;

сахар — 2-5 ст. л.;

лимонный сок — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Очистить яблоки и натереть их на крупной терке. Выложить тертые яблоки на сухую сковороду, сбрызнуть лимонным соком и добавить сахар по вкусу. Если яблоки сладкие, достаточно 2 столовых ложек.

Яблочная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Тушить на среднем огне 5-7 минут до полного испарения жидкости. Снять с огня и оставить остыть.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Разрезать лаваш на прямоугольники. На край каждого прямоугольника выложить яблочную начинку и завернуть трубочками.

Трубочки из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать трубочки в духовке или обжарить на сковороде.

Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Для запекания смазать сверху яйцом и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 15 минут, ориентируясь на свою технику. Подается к чаю или кофе как легкий сладкий перекус.

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