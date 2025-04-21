Блины из духовки на завтрак — быстрый рецепт от свекрови

Блины "из духовки". Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины готовятся без всякой обжарки — просто заливаешь тесто в форму, добавляешь тертые яблоки и ставишь в духовку. Рецепт настолько прост, что справится даже новичок, а результат — мягкие, ароматные рулетики, которые исчезают за несколько минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 2 пакетика;

молоко холодное — 400 мл;

масло — 3 ст. л.;

мука — 160 г;

яблоки — 2 шт.;

сахар — 4 ч. л.;

молотая корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко, добавить масло и тщательно перемешать. Постепенно просеять муку, замесить однородное жидкое тесто без комочков.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, вылить все тесто равномерным слоем. Очистить яблоки от кожуры, натереть на крупной терке и выложить поверх теста.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое блюдо нарезать на квадратики, посыпать смесью сахара и корицы. Скрутить кусочки в форме блинов и подавать.

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