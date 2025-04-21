Блины из духовки на завтрак — быстрый рецепт от свекрови

Нежные блины "из духовки" по быстрому рецепту свекрови
Эти блины готовятся без всякой обжарки — просто заливаешь тесто в форму, добавляешь тертые яблоки и ставишь в духовку. Рецепт настолько прост, что справится даже новичок, а результат — мягкие, ароматные рулетики, которые исчезают за несколько минут.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 2 пакетика;
- молоко холодное — 400 мл;
- масло — 3 ст. л.;
- мука — 160 г;
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 4 ч. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко, добавить масло и тщательно перемешать. Постепенно просеять муку, замесить однородное жидкое тесто без комочков.
Противень застелить пергаментом, вылить все тесто равномерным слоем. Очистить яблоки от кожуры, натереть на крупной терке и выложить поверх теста.
Выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.
Готовое блюдо нарезать на квадратики, посыпать смесью сахара и корицы. Скрутить кусочки в форме блинов и подавать.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!