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Нежные блины "из духовки" по быстрому рецепту свекрови

21 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Блины из духовки на завтрак — быстрый рецепт от свекрови
Блины "из духовки". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти блины готовятся без всякой обжарки — просто заливаешь тесто в форму, добавляешь тертые яблоки и ставишь в духовку. Рецепт настолько прост, что справится даже новичок, а результат — мягкие, ароматные рулетики, которые исчезают за несколько минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 2 пакетика;
  • молоко холодное — 400 мл;
  • масло — 3 ст. л.;
  • мука — 160 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 4 ч. л.;
  • молотая корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко, добавить масло и тщательно перемешать. Постепенно просеять муку, замесить однородное жидкое тесто без комочков.

ніжні млинці з духовки за швидким рецептом свекрухи
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, вылить все тесто равномерным слоем. Очистить яблоки от кожуры, натереть на крупной терке и выложить поверх теста.

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Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

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Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое блюдо нарезать на квадратики, посыпать смесью сахара и корицы. Скрутить кусочки в форме блинов и подавать.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 В Киев придет небывалое тепло — прогноз погоды на завтра

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