Як упакувати паску на Великдень 2025 у папір — інструкція

Паска в упаковці. Фото: Pinterest

Секрет того, щоб паска мала вигляд як з дорогого ресторану, полягає у правильному декорі. До того ж, стильне оформлення не лише додає святкового настрою, а й робить ваш домашній шедевр чудовим подарунком.

Способом, як запакувати великодню випічку, поділилася Oksana Kliuiko у TikTok.

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Вам знадобиться:

пергаментний папір або тішью;

стрічка.

Спосіб упакування

Папір нарізати на квадрати по висоті паски. Для упакування однієї паски знадобиться 2 квадрати.

Нарізаний папір. Фото: скриншот

Взяти миску або форму трошки більше діаметру паски. Покласти у середину нарізаний папір так, щоб утворилося 8 кутів.

Підготовка упаковки. Фото: скриншот

Поставити паску на папір та обгорнути стрічкою. За бажанням можна упаковувати вже прикрашені паски, а можна задекорувати їх глазур'ю вже в упаковці.

Упакована паска. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, скільки яєць обов'язково має бути у великодньому кошику.

А раніше ділилися корисними порадами, що робити, щоб паска довше була м'якою.

Також дізнайтеся, як приготувати найміцнішу глазур, яка не липне і не кришиться.