Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Паска буде, як з ресторану — оригінальна упаковка arrow

Паска буде, як з ресторану — оригінальна упаковка

19 квітня 2025 16:16
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як упакувати паску на Великдень 2025 у папір — інструкція
Паска в упаковці. Фото: Pinterest
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Секрет того, щоб паска мала вигляд як з дорогого ресторану, полягає у правильному декорі. До того ж, стильне оформлення не лише додає святкового настрою, а й робить ваш домашній шедевр чудовим подарунком.

Способом, як запакувати великодню випічку, поділилася Oksana Kliuiko у TikTok.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пергаментний папір або тішью;
  • стрічка.

Спосіб упакування

Папір нарізати на квадрати по висоті паски. Для упакування однієї паски знадобиться 2 квадрати.

Як упакувати паску в папір - спосіб
Нарізаний папір. Фото: скриншот

Взяти миску або форму трошки більше діаметру паски. Покласти у середину нарізаний папір так, щоб утворилося 8 кутів.

Декорування паски папером - лайфхак
Підготовка упаковки. Фото: скриншот

Поставити паску на папір та обгорнути стрічкою. За бажанням можна упаковувати вже прикрашені паски, а можна задекорувати їх глазур'ю вже в упаковці.

Упаковка для паски з паперу своїми руками - інструкція
Упакована паска. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, скільки яєць обов'язково має бути у великодньому кошику.

А раніше ділилися корисними порадами, що робити, щоб паска довше була м'якою.

Також дізнайтеся, як приготувати найміцнішу глазур, яка не липне і не кришиться.

лайфхаки Великдень паска великодній кошик декор
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:06 Путін заявив про великоднє перемир'я — перша реакція України

16:52 Зарплати українців ще зміняться — до чого готуватися у 2025

16:50 Ракетний удар по Харкову — назвали нову кількість постраждалих

16:45 Синоптики розповіли, чого одеситам очікувати на Великдень

16:13 З Греції до берегів Одещини — в Чорне море прибула розвідка НАТО

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

16:12 У Києві активісти протестують проти ЛГБТК+ кінофестивалю — відео

15:48 Витік даних — у Пентагоні звільнили головного помічника Гегсета

15:46 Премії, подарунки й шуби — скільки заробляють топчиновники Одеси

15:45 Транспорт у Парижі — скільки коштує проїзд у 2025 році

15:40 Арешт не загрожує — до яких рахунків завжди має бути доступ

17:06 Путін заявив про великоднє перемир'я — перша реакція України

16:52 Зарплати українців ще зміняться — до чого готуватися у 2025

16:50 Ракетний удар по Харкову — назвали нову кількість постраждалих

16:45 Синоптики розповіли, чого одеситам очікувати на Великдень

16:13 З Греції до берегів Одещини — в Чорне море прибула розвідка НАТО

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

16:12 У Києві активісти протестують проти ЛГБТК+ кінофестивалю — відео

15:48 Витік даних — у Пентагоні звільнили головного помічника Гегсета

15:46 Премії, подарунки й шуби — скільки заробляють топчиновники Одеси

15:45 Транспорт у Парижі — скільки коштує проїзд у 2025 році

15:40 Арешт не загрожує — до яких рахунків завжди має бути доступ

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року

13 квітня 2025

Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні