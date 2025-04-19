Як упакувати паску на Великдень 2025 у папір — інструкція

Паска буде, як з ресторану — оригінальна упаковка
Секрет того, щоб паска мала вигляд як з дорогого ресторану, полягає у правильному декорі. До того ж, стильне оформлення не лише додає святкового настрою, а й робить ваш домашній шедевр чудовим подарунком.
Способом, як запакувати великодню випічку, поділилася Oksana Kliuiko у TikTok.
Вам знадобиться:
- пергаментний папір або тішью;
- стрічка.
Спосіб упакування
Папір нарізати на квадрати по висоті паски. Для упакування однієї паски знадобиться 2 квадрати.
Взяти миску або форму трошки більше діаметру паски. Покласти у середину нарізаний папір так, щоб утворилося 8 кутів.
Поставити паску на папір та обгорнути стрічкою. За бажанням можна упаковувати вже прикрашені паски, а можна задекорувати їх глазур'ю вже в упаковці.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки яєць обов'язково має бути у великодньому кошику.
А раніше ділилися корисними порадами, що робити, щоб паска довше була м'якою.
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