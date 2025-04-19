Как упаковать кулич на Пасху 2025 в бумагу - инструкция

Пасха будет, как из ресторана — оригинальная упаковка
Секрет того, чтобы кулич выглядел как из дорогого ресторана, заключается в правильном декоре. К тому же, стильное оформление не только добавляет праздничного настроения, но и делает ваш домашний шедевр прекрасным подарком.
Способом, как упаковать пасхальную выпечку, поделилась Oksana Kliuiko в TikTok.
Вам понадобится:
- пергаментная бумага или тишью;
- лента.
Способ упаковки
Бумагу нарезать на квадраты по высоте кулича. Для упаковки одного кулича понадобится 2 квадрата.
Взять миску или форму немного больше диаметра кулича. Положить в середину нарезанную бумагу так, чтобы образовалось 8 углов.
Поставить кулич на бумагу и обернуть лентой. По желанию можно упаковывать уже украшенные куличи, а можно задекорировать их глазурью уже в упаковке.
Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.
А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.
Также узнайте, как приготовить самую прочную глазурь, которая не липнет и не крошится.
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