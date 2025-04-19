Как упаковать кулич на Пасху 2025 в бумагу - инструкция

Пасха в упаковке. Фото: Pinterest

Секрет того, чтобы кулич выглядел как из дорогого ресторана, заключается в правильном декоре. К тому же, стильное оформление не только добавляет праздничного настроения, но и делает ваш домашний шедевр прекрасным подарком.

Способом, как упаковать пасхальную выпечку, поделилась Oksana Kliuiko в TikTok.

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Вам понадобится:

пергаментная бумага или тишью;

лента.

Способ упаковки

Бумагу нарезать на квадраты по высоте кулича. Для упаковки одного кулича понадобится 2 квадрата.

Нарезанная бумага. Фото: скриншот

Взять миску или форму немного больше диаметра кулича. Положить в середину нарезанную бумагу так, чтобы образовалось 8 углов.

Подготовка упаковки. Фото: скриншот

Поставить кулич на бумагу и обернуть лентой. По желанию можно упаковывать уже украшенные куличи, а можно задекорировать их глазурью уже в упаковке.

Упакованный кулич. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.

А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.

Также узнайте, как приготовить самую прочную глазурь, которая не липнет и не крошится.