Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Пасха будет, как из ресторана — оригинальная упаковка arrow

Пасха будет, как из ресторана — оригинальная упаковка

19 апреля 2025 16:16
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как упаковать кулич на Пасху 2025 в бумагу - инструкция
Пасха в упаковке. Фото: Pinterest
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Секрет того, чтобы кулич выглядел как из дорогого ресторана, заключается в правильном декоре. К тому же, стильное оформление не только добавляет праздничного настроения, но и делает ваш домашний шедевр прекрасным подарком.

Способом, как упаковать пасхальную выпечку, поделилась Oksana Kliuiko в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • пергаментная бумага или тишью;
  • лента.

Способ упаковки

Бумагу нарезать на квадраты по высоте кулича. Для упаковки одного кулича понадобится 2 квадрата.

Як упакувати паску в папір - спосіб
Нарезанная бумага. Фото: скриншот

Взять миску или форму немного больше диаметра кулича. Положить в середину нарезанную бумагу так, чтобы образовалось 8 углов.

Декорування паски папером - лайфхак
Подготовка упаковки. Фото: скриншот

Поставить кулич на бумагу и обернуть лентой. По желанию можно упаковывать уже украшенные куличи, а можно задекорировать их глазурью уже в упаковке.

Упаковка для паски з паперу своїми руками - інструкція
Упакованный кулич. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, сколько яиц обязательно должно быть в пасхальной корзине.

А ранее делились полезными советами, что делать, чтобы кулич дольше был мягким.

Также узнайте, как приготовить самую прочную глазурь, которая не липнет и не крошится.

лайфхаки Пасха кулич пасхальная корзина декор
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:13 Из Греции к Одесчине — в Черное море прибыла разведка НАТО

16:12 В Киеве активисты протестуют против ЛГБТК+ кинофестиваля — видео

15:48 Утечка данных — в Пентагоне уволили главного помощника Хегсета

15:46 Премии, подарки, шубы — сколько зарабатывают топ-чиновники Одессы

15:45 Транспорт в Париже — сколько стоит проезд в 2025 году

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

15:40 Арест не грозит — к каким счетам всегда должен быть доступ

15:23 На Пасху будет тепло — прогноз погоды в Киеве

15:15 Право собственности на недвижимость могут отменить — причины

15:06 Показал путь и украл телефон — одессит обманул пожилого человека

15:03 Как быстро похудеть к лету — лучшие способы

16:13 Из Греции к Одесчине — в Черное море прибыла разведка НАТО

16:12 В Киеве активисты протестуют против ЛГБТК+ кинофестиваля — видео

15:48 Утечка данных — в Пентагоне уволили главного помощника Хегсета

15:46 Премии, подарки, шубы — сколько зарабатывают топ-чиновники Одессы

15:45 Транспорт в Париже — сколько стоит проезд в 2025 году

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

15:40 Арест не грозит — к каким счетам всегда должен быть доступ

15:23 На Пасху будет тепло — прогноз погоды в Киеве

15:15 Право собственности на недвижимость могут отменить — причины

15:06 Показал путь и украл телефон — одессит обманул пожилого человека

15:03 Как быстро похудеть к лету — лучшие способы

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года

13 апреля 2025

Ленивые драники без терки — вкуснее классических